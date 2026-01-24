旅日芭蕾舞者許琇雯兩側髖關節動刀 北榮院長陳威明助她重返舞台

旅日芭蕾舞者許琇雯從小學舞，沒有想過自己竟患有先天性髖關節發育不良，北榮院長陳威明讓她術後持續舞者生涯，昨晚特地在台北榮總迎春晚會上表演。（記者蘇健忠／攝影）

芭蕾舞步優雅輕盈，但需要極高核心穩定性和肌肉力量，還有髖關節 活動度。從小學舞的旅日芭蕾舞者許琇雯，沒有想過自己竟患有先天性髖關節發育不良，當關節磨損到影響舞步時，看遍中日醫師都建議她接受手術，然後放棄芭蕾，只有北榮院長陳威明看著淚眼汪汪的她說，「沒關係，我們一起想辦法」，讓她重回舞台，繼續跳舞。

許琇雯是日本 關西芭蕾學會主要的獨舞者，23日在北榮迎春音樂晚會中開場演出，她的兩側髖關節分別於前年、去年接受過人工髖關節置換術。她說，從很小的時候開始跳舞，髖關節經常不舒服，但不以為意，「我就覺得可能跳舞都這樣吧」，直到4、5年前症狀加劇，甚至影響表演。

她看了很多醫師，接受了許多療法，所有醫師都說，這個是先天性的，沒有辦法，最終只能開刀，然後開完之後，「妳就做回一個一般人。」這對許琇雯如同青天霹靂，她從小跳舞，為了跳舞從12歲自己一個人出國，待在上海，每天早上5點半練到晚上8點，就這樣一路過來，跳舞已是全部的人生。

在一個機緣下，許琇雯找到「陳爸爸」。不知為何，第一次看到陳威明，她就直接哭到崩潰，「他應該被我嚇到，在場醫護全部都嚇到。」她哭著說，不讓我跳舞我不知道怎麼辦。陳威明說，「看到妳哭到這樣，我的心都碎了。」答應她，一定讓她重回舞台。

決定要動手術，但許琇雯還有一場演出，陳威明跟她說放心回去跳，先吃藥撐著，把那一場演出好好跳完，再回來開刀。

許琇雯回想，那一場跳完時，觀眾席很多人喊「Bravo」，但她心裡想的卻是，「或許這是我的最後一次了。」也許開完刀之後，一輩子就不可能再上台。

結果回國開了刀，術後一個月，陳威明就說可以練習了。那時候許琇雯還想，怎麼可能，「我的腳會不會掉下來？」陳威明打包票說不會，「我幫妳所有動作的角度都算過了，絕對不會有障礙。」舞者許多動作與一般人不同，但陳威明都設想了，包括把腿抬高靠近耳朵，這個動作讓髖關節伸展可能超過180度。

果然，術後3個月，許琇雯就能回去演出。當時先開右側髖關節，去年左邊也動手術，陳威明還研究了新術式，在最小的範圍內，撥開肌肉置換人工關節，這次開完恢復更快，術後第3天就可以出院。出院那天，陳威明帶許琇雯到北榮的忘憂湖，放了天鵝湖的音樂，讓她在天鵝前面跳舞。陪在旁邊的許媽媽說不行吧？結果許琇雯輕盈地跳起舞步，像是沒有動過手術。

23日在北榮迎春晚會，許琇雯帶來自已編舞的兩支作品，芭蕾加上古典舞「王昭君」，呈現女性的堅強與溫柔；「親愛的妳呀」加上現代舞 ，她說生命中或許有一些難過、傷心的事，但走過以後回頭看，也可以成為甜蜜的回憶。

從12歲孤身前往北京和上海參加芭蕾舞學校的插班考試，2千人報考，只取7人，許琇雯都考上了。一路走來，她說也許會遇到困難，「如果一直停在原地，絕對會比走到目標更辛苦。」她勉勵大家，不管碰到什麼事情，都要勇往直前走下去。

許琇雯非常感謝「陳爸爸」，把她當作女兒，讓她可以一輩子繼續跳舞。她現在台日兩邊跑，有時在日本演出，也在台北開舞蹈教室，學生從2歲多到70多歲都有。