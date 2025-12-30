她年輕時愛吃醃漬食品致三高 如今洗腎33年仍能陪家人旅行

我的頻道

記者游振昇／台中即時報導
洗腎33年腎友逆轉人生！ 透析不拖垮生活，她穩健自律展現慢病新樣貌。（衛福部豐原醫院提供）

台灣台中84歲劉姓婦人在30多歲時因偏好醃漬食品引發三高，導致腎功能惡化、需長期透析，她曾認為人生將因此停滯，在醫療團隊協助下，她調整飲食與規律透析，體能穩定，也持續工作並能陪伴家人旅行。

她常鼓勵新腎友，與其害怕，不如做好該做的事。臨床上洗腎滿15年即屬資深腎友，她以33年洗腎經驗證明，只要配合治療，人生仍能精彩向前。

豐原醫院腎臟內科主任劉益坊表示，台灣慢性腎臟病（CKD）盛行率高達11.9%，全台超過200萬人受影響，僅不到一成民眾知道腎功能已逐漸惡化，腎臟沒有疼痛感，症狀往往在逼近腎衰竭時才浮現。

他提醒，民眾應留意五大警訊，包括泡泡尿不易消散、腳踝或眼皮水腫、高血壓難以控制、容易疲倦與貧血，若伴隨食慾下降、噁心或皮膚癢更應及早就醫。腎友若能掌握六大關鍵行動，即能維持良好生活品質，包括認識警訊不拖延、多吃高纖蔬果與充分飲水、少油少鹽少糖及減少加工食品、拒菸酒並避免熬夜、不亂服成藥、維持規律運動與控制血壓血糖

劉益坊表示，最可怕的不是腎臟病，而是忽視它，只要願意配合治療、落實健康管理，腎友完全可以擁有高品質生活。豐原醫院也將持續推動ESG與綠色醫療，將永續理念落實於臨床現場，守護患者與環境的共同健康。

豐原醫院指出，醫院過去10年透過綠色循環與永續策略，已大幅降低資源浪費，生物醫療廢棄物回收項目自原本4項擴展至25項，再利用率更高於全國平均，並累積節省醫療成本逾1600萬元（台幣，約51萬美元），今年豐原醫院更首度將回收的生物醫療廢棄物再製為「環保再生PVC按摩球」，象徵醫療永續與健康促進的結合，並將首批成品贈予資深腎友劉婦，鼓勵她持續以運動與自律維護健康。

腎臟病 三高 血糖

無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

