大腦32歲才成年 英研究：人腦9歲進「青春期」大約這歲數開始萎縮

氣溫驟降讓心跳加快 醫：冬天心房顫動易增中風

長時間滑手機、盯螢幕白內障年輕化 清大教授揭藍光危害

記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學材料系特聘教授周卓煇24日在新書發表會指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，正加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢。（記者黃羿馨／攝影）
清華大學材料系特聘教授周卓煇24日在新書發表會指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，正加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢。（記者黃羿馨／攝影）

3C產品普及、室內照明藍光增加，白內障不再只是老年人的專利。清華大學材料系特聘教授周卓煇24日在新書發表會指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，正加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢，早發性白內障風險已逐漸升高。

周卓輝指出，民眾長期存在白內障是自然老化結果的迷思，但實際上許多案例具高度可預防性。如戶外應透過戴帽、撐傘、配戴具防紫外線功能的墨鏡降低曝曬風險；室內則應避免過度明亮、眩光環境，並減少電腦、手機等藍光長時間直射眼睛。

周卓輝提醒，即使白內障可透過手術治療，也並非一勞永逸，人工水晶體的隔光效果有限，反而可能讓更多藍光、紫光穿透眼內，長期下來加速視網膜與眼球組織傷害，若忽視光線品質管理，恐面臨視力退化風險。

長期與周卓輝團隊合作的台大醫院眼科部主任葉伯廷指出，臨床與流行病學觀察顯示，白內障的發病族群，已不再侷限於長期暴露紫外線的戶外工作者，需要長時間近距離用眼、從事高強度電腦工作的年輕族群，因眼軸持續增長與近視加深，可能導致水晶體氧化壓力累積與結構改變，使早發性白內障的發生率顯著上升。

葉伯廷說明，如高能量的可見光（HEV），俗稱藍光，它們對於視網膜及水晶體潛在的光毒性（Phototoxicity）危害，是直到2014年才被國際能源署（IEA）等機構逐步確認，但相關公共衛生宣導與臨床教育仍不足，多數民眾尚未建立足夠警覺。

陽明交大腦科所醫師楊致遠則說，許多人仍以為白內障是老化的自然結果，卻忽略了光線品質與眼球老化速度密切相關；台北市聯合醫院護理學博士劉純如表示，在臨床上，視力不好不只影響生活品質，也會增加跌倒與老年憂鬱的風險。

周卓輝表示，白內障並非不可避免的老化結果，而是可透過調整生活型態與用光習慣，降低發生風險。他呼籲民眾正視光線品質對眼睛健康的長期影響。「光、白內障與眼睛健康的真相」一書透過研究實證與上百則真實案例，系統性整理護眼觀念與防護方式，協助讀者釐清迷思、建立正確用光認知。

「光、白內障與眼睛健康的真相」一書透過研究實證與上百則真實案例，系統性整理護眼觀念與防護方式，協助讀者釐清迷思、建立正確用光認知。（記者黃羿馨／攝影）
清華大學材料系特聘教授周卓煇24日在新書發表會指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，正加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢。（記者黃羿馨／攝影）
台北市聯合醫院護理學博士劉純如表示，在臨床上，視力不好不只影響生活品質，也會增加跌倒與老年憂鬱的風險。 （記者黃羿馨／攝影）
周卓輝表示，白內障可透過手術治療，也並非一勞永逸，人工水晶體的隔光效果有限，反而可能讓更多藍光、紫光穿透眼內，長期下來加速視網膜與眼球組織傷害。（記者黃羿馨／攝影）

