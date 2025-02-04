41歲男登高山喘出心房中隔損 心臟修補手術後開心想爬玉山

男子登山後發現先天性心房中隔缺損，而且缺損直徑已達4公分，不願傳統開胸而選擇達文西機械手臂心臟修補手術成功。（童綜合醫院提供）

台灣41歲黃姓男子因攀登嘉明湖途中突然發生高山症、低血氧症候群，因而引發呼吸急促、呼吸困難，只能中途折返，就診後發現自己先天性心房中隔缺損，而且缺損直徑已達4公分，最後不願傳統開胸，選擇接受達文西機械手臂心臟修補手術。手術後第五天就出院返家，現在體力已逐漸復原，並開始登山前的訓練運動，計畫攀登玉山。

黃男指出，自己下山後前往醫院急診，經由心臟超音波、心導管和電腦斷層檢查，發現是先天性心房中隔缺損，而且缺損直徑已達4公分，還合併右心室擴大及三尖瓣閉鎖不全，醫師建議施行傳統開胸心臟手術，但網路搜尋相關資料，才知道傳統手術需要剖開胸骨，手術後會有一個18 公分的傷口後，隨即萌生退意，原本只想依靠藥物治療。

但之後經朋友建議到童綜合醫院看診，由心臟外科醫師診察和詳細病情說明後，發現可以用心導管植入封堵器治療，隨即決定住院接受達文西機械手臂心臟修補手術。手術後第五天就出院返家，現在體力已逐漸復原，並開始登山前的訓練運動，計畫攀登玉山。