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上班族3餐不正常…他突全身發黃 總膽管內竟布滿結石

記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院許本麟醫師提醒，膽結石好發於中高齡女性族群上，需多留意進食的規律並清淡飲食。（光田綜合醫院提供）
光田綜合醫院許本麟醫師提醒，膽結石好發於中高齡女性族群上，需多留意進食的規律並清淡飲食。（光田綜合醫院提供）

31歲劉姓男子是上班族，因工作忙常三餐不正常，沒吃正餐反和同事一起吃火鍋、宵夜，他有天發現自己全身發黃，就醫檢查發現黃疸指數飆升至27，轉至台中光田綜合醫院的肝膽腸胃科，經大甲院區許本麟醫師檢測發現，患者總膽管內布滿結石，肝內膽管還有二顆非常大的結石，引起阻塞、發炎。

劉男在清除結石後，目前已經恢復健康，也聽從許本麟醫師的建議，養成規律進食的習慣；許本麟醫師表示，膽結石是因為膽汁分泌淤滯，使之成石引起，常見於肥胖、高血脂的中高齡女性身上，但劉男因為年輕，又是男性，各項數據檢查也都很正常，一開始在他院就醫時，被忽略結石的可能。

他表示，劉男肝內膽管的二顆結石大小都約0.9公分，由膽固醇組成，因位置在肝臟內部膽管中，位置較高，電腦斷層掃瞄難以發現，才反覆就醫兩個月，甚至住進加護病房，都找不出造成嚴重黃疸的原因。

劉男選擇膽胰管內視鏡技術，搭配新一代的導管式膽道內視鏡深入肝臟檢測，才被找到病灶；許本麟醫師解釋，新一代的導管式膽道內視鏡可深入肝臟內部，且為3D影像，視野角度較佳，確認肝臟結石位置也較為容易；導管式膽道內視鏡，可在檢查時立即採用電震碎石的方式，將較大的結石分裂成小結石再取出，使原本要動刀休養近2周的手術，縮短至3天即可出院。

許本麟建議民眾，過去膽結石多好發於中高齡的女性身上，近幾年許多上班族常常因為三餐不正常，加上暴飲暴食，在臨床上不僅常見40歲以下的患者，連男性患者也較過去增加，他呼籲民眾即使減重，三餐還是要規律，尤其早餐還是要多少吃一些；也盡量避免整天禁食，晚上卻用高油高熱量大餐抵一天的飲食習慣，都會讓膽汁變得濃稠，三餐規律、清淡飲食、養成運動習慣，才能避免年紀輕輕，就養出膽結石的狀況。

檢測 減重

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