日吞百顆瀉藥30年腸道失能 台中慈濟醫院2個月治療換她新人生

陳姓女子感謝台中慈濟醫院邱建銘主任幫助，讓她擺脫長達30年的瀉藥依賴。（台中慈濟醫院提供）

47歲陳姓女子日吞百顆瀉藥加18顆灌腸甘油球持續近30年，腸道完全失能，台灣台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘面對嚴重病人，先解決對方心理問題，恢復肛門肌肉自主功能，再做直腸盲腸吻合手術，耗時二個月，終於解決病人心頭大患。

陳女說，邱醫師是自己的再生父母，今年8月，她從台北南下台中慈濟醫院看到邱建銘主任時，激動要求切大腸，她為追求苗條身材，從17歲就開始吃瀉藥，沒想到大腸逐漸失去功能，藥量越吃越重，竟然得每天吞百顆瀉藥及使用18顆灌腸甘油球，才能腹瀉。

邱建銘主任從大腸造影發現，陳女的大腸已無結腸袋，失去正常蠕動功能，陳女忍受痛苦循環30年，已嚴重影響生活品質與心理健康 ，甚至對人生絕望；曾到多家醫院求診，未能找到有效治療方法，更沒有醫師相信他日吞百顆瀉藥。

邱建銘主任分析，陳女並非單純腸道問題，更重要的是長期承受的心理壓力，他認為病人焦慮情緒及腹瀉方式，導致肛門括約肌長期緊縮，更加重便秘問題；他從心理調適入手，讓陳女鎮學會放鬆心情，透過按摩肛門的生物回饋訓練，恢復肛門肌肉的自主功能。

最後以腹腔鏡手術切除已經完全失去功能恢復無望的大腸，再吻合盲腸與直腸。同時也預防手術後過度的腹瀉或夜間滲便。

二月的治療過程不是一切順利，陳女手術後從原本照顧家庭的角色轉變成被照顧者，曾一時無法適應又引發焦慮，不吃不喝還吵著要出院；邱建銘不斷開導，讓病人安心穩定情緒，持續配合按摩肛門和放鬆訓練，解決便秘連焦慮症狀都改善。

陳女回診時準備花束感恩邱建銘主任，邱建銘表示，腸道有人體第二大腦之稱，便秘不能只處理腸道問題，還要考量心理壓力等因素；他提醒，長期依賴瀉藥會造成腸道不可逆的損害，建議有便秘問題都要尋求專業醫療建議與正確治療方式，以免延誤或加重病情。