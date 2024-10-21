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乳癌患者福音 微創內視鏡全乳房切除手術 保留外觀助重建

記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院醫師陳昱天指出，化學治療、放射線治療、賀爾蒙治療、標靶治療以及手術是乳癌的五大治療方式，其中手術是根治乳癌不可或缺的一環，醫師會按患者罹癌年齡、分類、期別擬定妥適治療方案。（台北慈濟提供）
台北慈濟醫院醫師陳昱天指出，化學治療、放射線治療、賀爾蒙治療、標靶治療以及手術是乳癌的五大治療方式，其中手術是根治乳癌不可或缺的一環，醫師會按患者罹癌年齡、分類、期別擬定妥適治療方案。（台北慈濟提供）

台灣乳癌患者多，過去乳房全切除手術連同皮膚、乳頭一起切除，重建效果不佳，患處有長達20公分傷口，外觀改變易使患者失去自信。台北慈濟醫院醫師以微創內視鏡全乳房切除重建手術，利用精密器械從腋下開約3公分傷口進入，在內視鏡輔助下進行皮下乳腺切除後重建。

新北27歲林小姐日前因左側乳房疼痛，雖沒摸到明顯腫塊，她相當警覺，很快就到台北慈濟醫院乳房中心門診就醫。一般外科陳昱天醫師經由超音波檢查發現左側乳房有纖維囊腫，屬於良性變化，不料沒有疼痛感的右側乳房被檢查出有2顆約1公分左右的小腫瘤，後續粗針切片及細針抽吸檢查確認為惡性腫瘤且癌細胞已轉移至腋下淋巴結，最終診斷為乳癌第二期。

考量腫瘤轉移，陳昱天為患者安排半年的化學治療以及賀爾蒙治療，以此阻斷雌激素對癌細胞的刺激，避免癌細胞增生擴散，最後再施行「微創內視鏡全乳房切除手術」，再予以乳房重建，術後恢復狀況良好，定期回診追蹤中。

陳昱天指出，化學治療、放射線治療、賀爾蒙治療、標靶治療以及手術是乳癌的五大治療方式，其中手術是根治乳癌不可或缺的一環，醫師會按患者罹癌年齡、分類、期別擬定妥適治療方案。

以手術來說，過去的乳房全切除手術，是連同皮膚、乳頭一起切除，不僅重建效果不佳，患處更有長達20公分的手術傷口，外觀形象的改變可能使患者恐懼卻步或失去自信。微創內視鏡全乳房切除重建手術則是利用精密器械從腋下開約3公分的傷口進入，在內視鏡輔助下進行皮下乳腺切除後重建。

陳昱天說，若經醫師評估能夠在同一手術中重建乳房，會由整形外科團隊接手重建，達到相近真實乳房的狀態；若病理報告顯示出現轉移，後續可能須接受化放療者，術中會植入組織擴張器，待療程結束後再執行二次手術。

乳癌目前沒有確切的發生原因，有些風險因素會增加罹癌機率，如家族遺傳、雌激素暴露、生活習慣及環境等，陳昱天指出，有一部分的乳癌與基因突變有關，會使罹癌機率大幅提高至50至80％，而雌激素暴露部分與早經、晚停經所導致的雌激素濃度上升相關，暴露時間愈長，罹癌風險也相對增加。

另，肥胖、飲酒、吸菸及缺乏運動者，也被證實與乳癌風險相關。國健署統計，台灣乳癌患者罹癌年齡有年輕化趨勢，小於40歲以下乳癌比率約16.6％，與上述生活習慣相關外，環境中存在的化學物質及現代生活壓力增加，都會影響免疫系統和激素水平，從而使罹癌的平均年齡下降。若未及時接受治療，乳癌可能快速進展並轉移至身體其他部位，如骨骼、肝臟、肺部及腦部，將大大增加治療難度，也降低患者存活率。

癌細胞 腫瘤

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