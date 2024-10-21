乳癌患者福音 微創內視鏡全乳房切除手術 保留外觀助重建

台北慈濟醫院醫師陳昱天指出，化學治療、放射線治療、賀爾蒙治療、標靶治療以及手術是乳癌的五大治療方式，其中手術是根治乳癌不可或缺的一環，醫師會按患者罹癌年齡、分類、期別擬定妥適治療方案。（台北慈濟提供）

台灣乳癌患者多，過去乳房全切除手術連同皮膚、乳頭一起切除，重建效果不佳，患處有長達20公分傷口，外觀改變易使患者失去自信。台北慈濟醫院醫師以微創內視鏡全乳房切除重建手術，利用精密器械從腋下開約3公分傷口進入，在內視鏡輔助下進行皮下乳腺切除後重建。

新北27歲林小姐日前因左側乳房疼痛，雖沒摸到明顯腫塊，她相當警覺，很快就到台北慈濟醫院乳房中心門診就醫。一般外科陳昱天醫師經由超音波檢查發現左側乳房有纖維囊腫，屬於良性變化，不料沒有疼痛感的右側乳房被檢查出有2顆約1公分左右的小腫瘤 ，後續粗針切片及細針抽吸檢查確認為惡性腫瘤且癌細胞 已轉移至腋下淋巴結，最終診斷為乳癌第二期。

考量腫瘤轉移，陳昱天為患者安排半年的化學治療以及賀爾蒙治療，以此阻斷雌激素對癌細胞的刺激，避免癌細胞增生擴散，最後再施行「微創內視鏡全乳房切除手術」，再予以乳房重建，術後恢復狀況良好，定期回診追蹤中。

陳昱天指出，化學治療、放射線治療、賀爾蒙治療、標靶治療以及手術是乳癌的五大治療方式，其中手術是根治乳癌不可或缺的一環，醫師會按患者罹癌年齡、分類、期別擬定妥適治療方案。

以手術來說，過去的乳房全切除手術，是連同皮膚、乳頭一起切除，不僅重建效果不佳，患處更有長達20公分的手術傷口，外觀形象的改變可能使患者恐懼卻步或失去自信。微創內視鏡全乳房切除重建手術則是利用精密器械從腋下開約3公分的傷口進入，在內視鏡輔助下進行皮下乳腺切除後重建。

陳昱天說，若經醫師評估能夠在同一手術中重建乳房，會由整形外科團隊接手重建，達到相近真實乳房的狀態；若病理報告顯示出現轉移，後續可能須接受化放療者，術中會植入組織擴張器，待療程結束後再執行二次手術。

乳癌目前沒有確切的發生原因，有些風險因素會增加罹癌機率，如家族遺傳、雌激素暴露、生活習慣及環境等，陳昱天指出，有一部分的乳癌與基因突變有關，會使罹癌機率大幅提高至50至80％，而雌激素暴露部分與早經、晚停經所導致的雌激素濃度上升相關，暴露時間愈長，罹癌風險也相對增加。

另，肥胖、飲酒、吸菸及缺乏運動者，也被證實與乳癌風險相關。國健署統計，台灣乳癌患者罹癌年齡有年輕化趨勢，小於40歲以下乳癌比率約16.6％，與上述生活習慣相關外，環境中存在的化學物質及現代生活壓力增加，都會影響免疫系統和激素水平，從而使罹癌的平均年齡下降。若未及時接受治療，乳癌可能快速進展並轉移至身體其他部位，如骨骼、肝臟、肺部及腦部，將大大增加治療難度，也降低患者存活率。