理財問答／養育一個孩子要花多少錢？

問：我女兒剛結婚，想要根據財務狀況計劃什麼時候生小孩。請問目前在美國養育一個孩子大約要花多少錢？

答：有些數字顯示，養育一個孩子的成本超過 31 萬美元，但事實上因人而異。可確定的是，養兒育女真的不便宜。

美國農業部 連續多年公佈年報，列出撫養孩子到成年的平均成本，是推估育兒費的黃金標準，但是2017年迄今未曾更新，而且不包括大學費用。

根據最後的報告，撫養2015年出生的孩子總成本為23萬3610美元，這是在中等收入已婚夫婦生育孩子的假設前提下推估。美國勞工統計局數據顯示，截至今年 3 月，經通貨膨脹 調整後，該一數字躍升至 31萬2202 美元。

真實金額恐怕更大。

布魯金斯學會(Brookings Institution)資深榮譽研究員索希爾 (Isabel V. Sawhill) 說，農業部設定的通膨率為 2.2%，遠低於實際數據；她根據1970 年代末的數據，將預期通貨膨脹率調整為平均 4%，中產階級家庭養育一個孩子從出生到 18 歲的總成本將是 31萬605 美元，農業部推估的數據卻只有29萬14 美元，兩者都不包括大學費用。

賓州理財機構Informed Family Financial Services投資顧問代表拉羅斯(Shannon LaRosse)是兩個孩子的媽媽，她認為數據相當準確。

●細列各項育兒成本

農業部藉助消費者支出調查發現，撫養孩子的成本因地而異，東北部地區成本居全美之冠。

農業部數據顯示，針對 2015 年出生的兒童，各項支出比例大約是住房29%、食品18%、兒童照顧與教育16%、交通15%、醫療保健9%、雜項7%、服裝6%。

這些百分比近年來可能已發生變化。

Care.com 調查發現，2023 年，父母平均將家庭收入24% 用於兒童照護；家庭照顧中心一名兒童平均費用為每週 219 美元，由私人保母照顧則是每週755 美元。近一半受訪者每月兒童照護花費超過 1500 美元、每年 1萬8000 美元。

有些日托中心一位難求。Care.com 發現，65% 受訪者花時間等待日托中心候補，43% 受訪者表示要等待至少四個月才有空位。

有些家長想辦法找免費保母。 超過三分之一的人請家人朋友幫助，其中 30% 的人說，假如雇主附設托兒中心將大有幫助。

許多父母必須調整工作，以便降低育兒成本，可能為了孩子而選擇薪水不高但有靈活度和福利的工作。

Care.com 發現，超過90% 的家長希望 2024 年總統候選人辯論中談到日託問題。

●影響養育成本的因素

養兒育女的實際成本人人不同，許多父母有辦法大幅降低支出；一心一意想控制成本的父母親可能會更小心考慮某些開支是否真正需要。

假如孩子的祖父母住在附近而且願意免費照顧孩子，可省去一大筆托兒費；對於住在有經濟適用房的地方如阿拉巴馬州 或威斯康辛州等的人來說，房貸或租金可能較低，連帶壓低育兒成本。

不過，生活在低生活成本的州要付出代價， 例如，北部州需要購買四季衣服，置裝成本恐增加。

孩子一年年長大，學校活動、運動團隊和電子設備上要花更多錢，不妨考慮讓青少年打工支付可自由支配費用如交通費。

對於傾向於採取前一種方法的父母，特倫塔鼓勵他們考慮一下，如果沒有讓孩子為日後管理自己的錢的現實做好準備，是否對孩子造成了傷害。

生育多個孩子會增加成本，但或許沒有預期的那麼高。父母親可能已擁有夠大的房屋和車輛，托兒中心也可能提供兄弟姐妹折扣，況且衣服和玩具可繼續給弟弟妹妹使用、量購食物單價可以量制價。

專家建議，推估育兒成本時不要完全依賴報章雜誌或網路上談論的平均值，最好與目前有小孩的人直接交談；實際的經驗談最具有參考價值。

父母親可善用既有資源來降低育兒成本，未必要購買昂貴小玩意、加大房子、買新衣服，相對的，可考慮買二手貨、善用雜貨店儲蓄應用程式、重新考慮昂貴的家庭度假、限制課外活動。

兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)表示，幾乎每個國家都有帶薪育嬰假政策，美國是少數六個沒有這麼做的國家之一。 聯合國兒童基金會(UNICEF)稱，比利時和挪威等一些國家提供免費托兒服務，其他富裕國家則提供大量補貼。