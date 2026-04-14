我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

布碌崙親子互助會 招募心理輔導義工

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
PCR致力於促進家庭和諧和社區心理健康。圖為不久前在社區舉辦的復活節活動。(記者...
PCR致力於促進家庭和諧和社區心理健康。圖為不久前在社區舉辦的復活節活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)親子互助會(PCR)宣布，由PCRxNYU Youth Leader 2026 program發起的青少年心理健康領導力項目，正面向16歲以上、對心理健康和社區服務感興趣的青年義工；在培訓與實踐中，參與者將學習溝通與關係建立、基礎調研方法、並識別和分析青少年的心理健康需求，歡迎有興趣的青少年報名。

PCR表示，該項目計畫篩選四名參與者，在約八次、每次2小時至2小時30分的培訓與實踐中，帶給學生能夠識別出青少年心理健康需求的知識，並通過與同齡人和家長的訪談開展社區需求評估。

在此基礎上，參與者將共同設計解決方案，改善親子關係、緩解家庭壓力等，並在8月由主導面向青少年和家長的心理健康工作坊，將所學應用於社區實踐中，提升領導力並為社區帶來實際影響。

心理健康方面，PCR負責人黃妮可表示，其實很多家庭都會遇到孩子不聽話、溝通困難、壓力大、負面情緒累積等情況，PCR也致力於提供線上線下「家庭和情緒支持」的小組活動，主要是幫助家長在忙碌生活中，也能學習與孩子們輕鬆相處、陪伴他們成長，呼籲有興趣的家長聯繫PCR了解詳情。

另一方面，PCR也結合攝影創作與寫作，引導青少年用鏡頭記錄生活、用文字理解自己的項目「我們的社區、我們的視角」(Our Neighborhood, Our lens)；在為期七周的課程中，學生不僅會學習光線、構圖和街頭攝影等基礎技能，還會走出教室，在布碌崙不同社區與公共空間中進行真實創作，觀察人與環境的關係，從中探索自身情緒與身分認同。民眾可瀏覽PCR官網至pcr.nyc查詢更多。

親子 布魯克林 心理健康

上一則

從社區出發，重塑醫療未來 華人醫療創新者─惠華的變革之路
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
預算吃緊… 舊金山關多個青少年診所 弱勢族群受影響

預算吃緊… 舊金山關多個青少年診所 弱勢族群受影響
Hope In Actions首場跨界成長工作坊 助梳理情緒、與人搭橋

Hope In Actions首場跨界成長工作坊 助梳理情緒、與人搭橋
市議會提案 限青少年每日使用社群時間

市議會提案 限青少年每日使用社群時間

熱門新聞

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費