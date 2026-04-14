布碌崙親子互助會 招募心理輔導義工

PCR致力於促進家庭和諧和社區心理健康。圖為不久前在社區舉辦的復活節活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林 )親子 互助會(PCR)宣布，由PCRxNYU Youth Leader 2026 program發起的青少年心理健康 領導力項目，正面向16歲以上、對心理健康和社區服務感興趣的青年義工；在培訓與實踐中，參與者將學習溝通與關係建立、基礎調研方法、並識別和分析青少年的心理健康需求，歡迎有興趣的青少年報名。

PCR表示，該項目計畫篩選四名參與者，在約八次、每次2小時至2小時30分的培訓與實踐中，帶給學生能夠識別出青少年心理健康需求的知識，並通過與同齡人和家長的訪談開展社區需求評估。

在此基礎上，參與者將共同設計解決方案，改善親子關係、緩解家庭壓力等，並在8月由主導面向青少年和家長的心理健康工作坊，將所學應用於社區實踐中，提升領導力並為社區帶來實際影響。

心理健康方面，PCR負責人黃妮可表示，其實很多家庭都會遇到孩子不聽話、溝通困難、壓力大、負面情緒累積等情況，PCR也致力於提供線上線下「家庭和情緒支持」的小組活動，主要是幫助家長在忙碌生活中，也能學習與孩子們輕鬆相處、陪伴他們成長，呼籲有興趣的家長聯繫PCR了解詳情。

另一方面，PCR也結合攝影創作與寫作，引導青少年用鏡頭記錄生活、用文字理解自己的項目「我們的社區、我們的視角」(Our Neighborhood, Our lens)；在為期七周的課程中，學生不僅會學習光線、構圖和街頭攝影等基礎技能，還會走出教室，在布碌崙不同社區與公共空間中進行真實創作，觀察人與環境的關係，從中探索自身情緒與身分認同。民眾可瀏覽PCR官網至pcr.nyc查詢更多。