華策會亞太裔心理健康論壇 籲提升服務可及性

紐約大學醫學院教授Chau Trinh-Shevrin在華策會亞太裔心理健康論壇上，討論如何提升心理服務可及性。(記者曹馨元／攝影)

華人策劃協會(Chinese-American Planning Council，CPC)10日舉辦亞太裔心理健康 論壇，邀請百餘名心理健康專業人士、社區組織成員等分享見解。專家指出，亞太裔對心理健康服務的使用率為全族裔最低，除卻文化因素外，還有心理諮詢共付額太高等現實考量。

紐約大學朗格尼醫學中心健康和行為部門負責人、醫學院及人口健康系教授Chau Trinh-Shevrin在主題演講中，拆解了美國亞太裔社區的人口構成、心理健康現狀、造成挑戰的主要因素，並最終就如何提升心理服務可及性提出建議。

亞太裔作為當下人口成長速度最快的少數族裔，卻是最缺乏針對性研究的族群，聯邦層級為亞太裔健康研究的撥款均少於1%，而紐約市 惠及亞裔的社會服務資金也僅占1.4%。Trinh-Shevrin指出，亞太裔社群極為多元，族群內部的文化、經濟差異極大，而缺乏針對性研究更導致無法為細分群體「對症下藥」。

同時，亞太裔女性及大學在校生也表現出高於均值的自殺傾向。而華策會社區韌性與支持服務(CRSS)項目的調研結果也顯示，30%的社區居民有輕度抑鬱情況，11%則有中度至重度抑鬱；輕度焦慮的比率為23%，中度至重度焦慮亦有10%。為亞太裔心理健康造成挑戰的主要因素則為文化壓力、社會歧視與心理健康服務難以獲得等。

在心理健康服務的可及性方面，專家指出，華人文化中本沒有「心理健康」這一概念，也導致華人社區對此認識不足。此外，擔任心理治療師的亞裔比例並不高，這使得能理解亞太裔病患文化、語言的治療師更為稀缺，患者也因此無法獲得高質量、具針對性的心理健康服務。而相較生理健康看診，心理服務並未由健保全數納入，動輒50元的共付額也是使許多亞裔患者望而卻步的因素之一。

對此，Trinh-Shevrin建議，需盡早使亞太裔青少年接觸成為心理治療師的培養管道，以解決亞太裔治療師人手短缺的問題；而在治療方式上，她也提出可納入冥想、瑜珈等傳統療癒手段。同時，華策會旗下亦有多個提供心理健康服務的組織，包括華埠附近的社區健康服務、鴻寧長者之家，以及布碌崙八大道的社區中心等。