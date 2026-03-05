我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

慶祝元宵 議員高德曼訪人瑞中心

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
華策會人瑞中心3日慶祝元宵佳節，逾500名會員齊聚一堂，國會議員高德曼(Daniel Goldman)和曼哈頓區區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)拜訪人瑞中心，與長者共度元宵。(人瑞中心提供)
華策會人瑞中心3日慶祝元宵佳節，逾500名會員齊聚一堂，國會議員高德曼(Daniel Goldman)和曼哈頓區區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)拜訪人瑞中心，與長者共度元宵。(人瑞中心提供)

華策會人瑞中心日前舉辦「慶新春聯歡會」並慶祝農曆正月十五元宵佳節，逾500名會員齊聚一堂，共慶佳節，場面熱鬧溫馨。國會議員高德曼(Daniel Goldman)和曼哈頓區區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)拜訪人瑞中心，與長者共度元宵，並以中文向全場問候「新年好！」，贏得熱烈掌聲。

聯歡會在鑼鼓喧天的醒獅表演中揭開序幕，醒獅隊騰躍翻舞、氣勢如虹，腰鼓隊鼓聲鏗鏘、節奏明快，洋溢濃厚的中國新年氣氛。會場張燈結彩，紅意盈門，長者們笑逐顏開。

高德曼在致辭中介紹了他其推動的「增強糧食券網路安全法案」(Enhanced Cybersecurity for SNAP Act)，旨在加強「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)的網路安全防護機制，防止盜刷及詐騙行為，保障長者及低收入家庭的基本生活權益。他指出，近年來糧食券電子盜用問題時有發生，對弱勢群體影響深遠，因此必須透過立法強化技術安全，堵塞系統漏洞。

人瑞中心主任伍寶玲表示，該中心近年接獲多宗長者反映糧食券遭盜用個案，不少長者對電子系統操作不熟悉，容易成為詐騙目標。她呼籲政府在加強網路安全的同時，增加對長者的社區教育與技術支援，讓保障措施真正落實到基層。現場也有長者代表發聲，分享經歷，盼望法案早日推進。

當天出席嘉賓包括華策會行政總裁何永康、Alice Wong以及十多位非牟利機構負責人。多位社區代表表示，人瑞中心53年來扎根華埠社區，服務無數長者，是區內重要的長者服務平台。

活動在歌舞節目及互動環節中熱鬧進行，掌聲與笑聲不斷。伍寶玲表示，元宵象徵團圓圓滿，希望在馬年新春之際，社區更加團結，長者生活更加安心有保障。

世報陪您半世紀

上一則

佛光山 3/8 說故事音樂會

下一則

華埠五分局副局長台裔張耿明退休 西裔女警官接任
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

費城協勝公會2026春節聯歡宴會 駿馬迎春萬象新

費城協勝公會2026春節聯歡宴會 駿馬迎春萬象新
跨越族裔 共慶新春：文化交融築牢社區團結基石

跨越族裔 共慶新春：文化交融築牢社區團結基石
福爾喜護理及康復中心舉辦馬年春節聯歡會

福爾喜護理及康復中心舉辦馬年春節聯歡會
福壽老人中心慶農曆年 510名長者歡聚

福壽老人中心慶農曆年 510名長者歡聚

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。圖為失蹤的華人夫婦。(納蘇郡警局提供)

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

2026-02-27 14:20

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成