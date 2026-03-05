慶祝元宵 議員高德曼訪人瑞中心

華策會人瑞中心3日慶祝元宵佳節，逾500名會員齊聚一堂，國會議員高德曼(Daniel Goldman)和曼哈頓區區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)拜訪人瑞中心，與長者共度元宵。(人瑞中心提供)

華策會人瑞中心日前舉辦「慶新春聯歡會」並慶祝農曆正月十五元宵佳節，逾500名會員齊聚一堂，共慶佳節，場面熱鬧溫馨。國會議員高德曼(Daniel Goldman)和曼哈頓區區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)拜訪人瑞中心，與長者共度元宵，並以中文向全場問候「新年好！」，贏得熱烈掌聲。

聯歡會在鑼鼓喧天的醒獅表演中揭開序幕，醒獅隊騰躍翻舞、氣勢如虹，腰鼓隊鼓聲鏗鏘、節奏明快，洋溢濃厚的中國新年氣氛。會場張燈結彩，紅意盈門，長者們笑逐顏開。

高德曼在致辭中介紹了他其推動的「增強糧食券網路安全法案」(Enhanced Cybersecurity for SNAP Act)，旨在加強「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)的網路安全防護機制，防止盜刷及詐騙行為，保障長者及低收入家庭的基本生活權益。他指出，近年來糧食券電子盜用問題時有發生，對弱勢群體影響深遠，因此必須透過立法強化技術安全，堵塞系統漏洞。

人瑞中心主任伍寶玲表示，該中心近年接獲多宗長者反映糧食券遭盜用個案，不少長者對電子系統操作不熟悉，容易成為詐騙目標。她呼籲政府在加強網路安全的同時，增加對長者的社區教育與技術支援，讓保障措施真正落實到基層。現場也有長者代表發聲，分享經歷，盼望法案早日推進。

當天出席嘉賓包括華策會行政總裁何永康、Alice Wong以及十多位非牟利機構負責人。多位社區代表表示，人瑞中心53年來扎根華埠社區，服務無數長者，是區內重要的長者服務平台。

活動在歌舞節目及互動環節中熱鬧進行，掌聲與笑聲不斷。伍寶玲表示，元宵象徵團圓圓滿，希望在馬年新春之際，社區更加團結，長者生活更加安心有保障。