華埠五分局副局長台裔張耿明退休 西裔女警官接任

市警華埠五分局台裔副局長張耿明提交退休申請後，市警表示繼任者為西語裔女警官艾什福(右)。(取自市警官網)

紐約市警(NYPD)華埠五分局台裔副局長張耿明(Kengming Chang)，已在日前提交退休申請，市警任命西語裔女警官(Captain)艾什福(Atara Ashford)接替他的職位；艾什福已在近期的農曆新年春宴中與社區代表會面。

張耿明由於仍有積攢假期需要用完，將於2027年正式退休。市警發言人表示，艾什福2007年加入警局，2025年12月晉升為警官，並於今年2月23日調任華埠五分局，出任副局長(Executive Officer)。

資料顯示，42的艾什福最初在布碌崙(布魯克林)62分局任警員，負責巡邏、治安條件執法、反犯罪小組及助理外勤情報官等工作。

她於2015年晉升為警佐(Sergeant)，先後在布碌崙84分局擔任巡邏督導，之後出任反犯罪小組警佐。2017年，她調任市警內務局，負責調查警員涉貪與不當行為指控。2019年晉升為巡官(Lieutenant)後，被派往布碌崙75分局擔任行動協調官，其後調任市警社區事務長辦公室。

其後，她還曾出任布碌崙特殊受害者小組負責人，負責統籌布碌崙所有成人性犯罪案件的調查工作。市警紀錄顯示，艾什福任職期間曾14次獲得部門嘉獎，其中包括11次「優秀警務表現獎」及三次「功績警務表現獎」(Meritorious Police Duty)。

除張耿明外，市警還有有多位華裔高階警員在近期提交退休申請。有人私下透露，他們對市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後出現的反警氛圍不安。

張耿明加入市警28年，為出生在美國的台灣人後裔。1997年加入警局的他此前在晉升培訓部門任職，還曾在41分局、103分局和南皇后區勤務指揮中心等單位服務。

張耿明此前說，他對加入五分局感到「非常興奮」，因為這是他首次得到機會為亞裔社區服務。