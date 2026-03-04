我的頻道

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

最高法院：第11國會選區暫停重畫

記者胡聲橋╱紐約報導
目前國會第11選區的畫分圖。(NYS GIS Data網站)
美國最高法院2日作出一項裁決，下令暫停執行紐約州高等法院1月作出的關於重畫國會第11選區的裁決。這意味著在今年的中期選舉中，該區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)將能按照原有選區畫分來開展競選連任活動。

最高法院以六比三的投票結果，暫停了曼哈頓紐約州高等法院法官珀爾曼(Jeffrey Pearlman)要求重畫國會第11選區的決定。法官珀爾曼曾裁定，隨著該選區非洲裔和西語裔人口占比的上升，目前選區的畫分削弱了非洲裔和西語裔的投票權，違反了紐約州法律中禁止損害少數族裔投票權的條款，因此下令紐約州獨立選區重畫委員會(IRC)重畫該選區。法官珀爾曼的這項裁決最近還得到了州上訴法院的支持。

如果選區重畫，共和黨籍的瑪麗奧很有可能失去這一席位。瑪麗奧的律師為此向州上訴法院，同時也以中期選舉即將開始、事件緊迫為由，向最高法院提出請求，要求暫停執行法官珀爾曼的裁決。

最高法院法官艾里托(Samuel Alito)代表這項裁決中的多數派撰寫了意見書，稱珀爾曼法官的裁決，包括命令IRC重畫國會第11選區，從而使選票天平向非洲裔和西語裔傾斜，構成了「赤裸裸的種族歧視」。

與此同時，最高法院法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)代表反對方在不同意書上寫道，最高法院一貫堅持「聯邦法院不應在選舉前干預州選舉法。」

第11區國會眾議員瑪麗奧在聲明中對最高法院的裁決表示歡迎，並稱對現有選區畫分的法律挑戰「毫無根據」。瑪麗奧說，「我感謝各位法官，他們使史泰登島和南布碌崙(布魯克林)選民免於被剝奪選舉一位能反映其價值觀的代表的權利」。

在今年的中期選舉到來前，全國一些州展開了重畫選區的爭奪戰。德克薩斯州首先重畫選區，有望為共和黨新增五個眾議員席位，加州做出回應，也重畫選區，有望為民主黨新增五個眾議員席位；與此相似，佛羅里達州有望增加二到四個共和黨眾議員席位，而弗吉尼亞州有望增加二到四個民主黨眾議員席位。

國會第11選區是紐約市唯一一個由共和黨人代表的國會選區。

國會第11選區內的一個投票站。(記者胡聲橋╱攝影)
ICE逮捕哥大學生 地方官員質疑違法

馬泰提案 華埠設永久性雙語街牌 推動全市多語街牌
