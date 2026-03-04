我的頻道

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪

記者高雲兒╱紐約報導
康乃狄克州格林威治(Greenwich)警方表示，三名來自紐約的華人男子因涉嫌參與有組織的信用卡詐騙活動，於今年2月先後被捕。(取自格林威治警方X)
康乃狄克州格林威治(Greenwich)警方表示，三名來自紐約的華人男子因涉嫌參與有組織的信用卡詐騙活動，於今年2月先後被捕，三人共面臨數百項與詐欺及竊盜相關的刑事指控，其中一名居住在皇后區法拉盛的男子被控多達487項罪名。

警方指出，73歲的李玉宗(Yuh Tzong Lee，音譯，下同)居住於法拉盛，於2月9日被捕，目前面臨167項與竊盜及詐欺相關的指控。同日被捕的還包括45歲、來自史泰登島的張克譚(Ke Tan Zhang)，他被控26項相關罪名。警方表示，兩人涉嫌與一個專門從事信用卡詐騙的犯罪團體有關。

警方稱，案發當日，格林威治警局便衣警員正在格林威治大道(Greenwich Avenue)一帶進行針對「有組織零售犯罪」的監控行動。期間，警員注意到李與張二人在商業區活動頻繁、行為可疑，懷疑兩人可能涉及「華人組織性信用卡詐騙」活動，隨即將兩人攔下調查。

警方表示，在調查過程中，警員在李男身上查獲一部預付型手機(burner phone)，並發現手機內下載了多個應用程式。警方指出，這些應用程式通常被用於協助信用卡詐騙活動，例如管理或生成信用卡資料等。

警方隨後持續展開監控行動。2月12日，便衣警員接獲普特南大道(Putnam Avenue)一間商店通報，指有顧客出現可疑購物行為。警員到場後逮捕38歲、居住於法拉盛的林健(Jian Lin)。

警方表示，林男當時使用多張信用卡透過「感應支付」(tap-to-pay)方式購買禮品卡，引起店家與警方注意。進一步調查顯示，林男涉嫌使用遭竊取的「個人可識別資訊」(Personally Identifiable Information)，並利用相關資料製作或使用盜刷信用卡進行消費。

警方指出，林男被捕時身上攜帶兩部手機。經進一步調查後，警方對其提出487項各類與詐欺、竊盜及相關犯罪有關的指控。

根據法院紀錄，73歲的李玉宗與45歲的張克譚均已各自繳交五萬元保釋金後獲釋。張克譚將於23日、李玉宗將於26日返回康州史丹福(Stamford)州高等法院(Stamford Superior Court)出庭。

38歲的林健則因未能繳交15萬元保釋金，目前仍被羈押，預計於4月2日在同一法院出庭應訊。警方表示，三人被認為與一個涉及信用卡詐騙的犯罪團體有關，案件仍在進一步調查中。

