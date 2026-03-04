政府樓空屋翻倍 非法占屋猖獗

紐約市調查局最新報告指出，紐約市部分公共住房單位因長期無人居住，吸引數百人非法占據，對樓內居民安全構成威脅。(取自調查局報告)

紐約市 調查局(Department of Investigation, DOI)近日公布一份報告指出，紐約市公共住房系統的空置單位數量在2022年1月至2025年5月期間增加一倍以上，超過6700套。但由於部分單位長期無人居住，遭數百人非法占據，對樓內居民安全構成威脅。管理政府樓的紐約市房屋局(NYCHA)則是回應，將接受該報告提出的建議，但相關措施仍需時間才能落實。

報告顯示，NYCHA管理全市335個住宅開發項目、超過17萬7500套公寓，約有35萬名居民居住，且目前約有16萬5000戶家庭正在等候公屋。但調查指出，住戶搬離後，公寓平均空置時間超過一年，其一原因是單位在重新出租前必須翻修，而整修工程往往涉及處理含鉛油漆與石棉等問題，耗時且成本高昂。

調查同時指出，房屋局在管理空置單位方面存在多項漏洞。調查人員發現，NYCHA並未「主動檢查」空置公寓，以確認住戶更替期間單位仍然空置。此外，在同一住宅項目中，所有空置單位使用同一型式鑰匙，部分NYCHA辦公室也使用相同鑰匙，使得持有鑰匙的人能進入多個單位。

根據調查局統計，在報告分析的三年多期間，市府相關機構共從非法占屋者手中收回近550套公寓，並導致至少81人因非法闖入、非法持有管制藥物及非法持有武器等罪名被捕。

調查局代理局長萊恩(Christopher Ryan)在聲明中表示，長期空置的NYCHA公寓減少了原本已十分有限的公共住房供應，若缺乏適當的安全措施，也可能對公共住房居民、員工與承包商構成公共安全風險。

NYCHA發言人霍根(Michael Horgan)表示，房屋局在2023年已與紐約市警察局合作，打擊NYCHA物業內空置單位的犯罪活動，並將持續與警方合作，以確保公共住房居民的居住安全。

多年來，NYCHA居民一直面臨各種居住問題，包括持續漏水、暖氣中斷及害蟲問題，部分建築甚至曾發生結構坍塌或爆炸等事故。根據房屋局最新估算，截至2023年，公共住房系統所需維修與翻新經費約達780億元。近年來，NYCHA逐步將部分住宅項目交由私人機構管理，以便利用不同形式的聯邦資金進行維修與改善工程。

調查局在報告中建議，房屋局應每月檢查空置單位，確保無人非法居住，同時為空置單位使用不同鑰匙，並鼓勵居民監督團體通報非法占屋問題。NYCHA表示已接受報告提出的建議，但部分措施仍需時間落實。