我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

政府樓空屋翻倍 非法占屋猖獗

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市調查局最新報告指出，紐約市部分公共住房單位因長期無人居住，吸引數百人非法占據，對樓內居民安全構成威脅。(取自調查局報告)
紐約市調查局最新報告指出，紐約市部分公共住房單位因長期無人居住，吸引數百人非法占據，對樓內居民安全構成威脅。(取自調查局報告)

紐約市調查局(Department of Investigation, DOI)近日公布一份報告指出，紐約市公共住房系統的空置單位數量在2022年1月至2025年5月期間增加一倍以上，超過6700套。但由於部分單位長期無人居住，遭數百人非法占據，對樓內居民安全構成威脅。管理政府樓的紐約市房屋局(NYCHA)則是回應，將接受該報告提出的建議，但相關措施仍需時間才能落實。

報告顯示，NYCHA管理全市335個住宅開發項目、超過17萬7500套公寓，約有35萬名居民居住，且目前約有16萬5000戶家庭正在等候公屋。但調查指出，住戶搬離後，公寓平均空置時間超過一年，其一原因是單位在重新出租前必須翻修，而整修工程往往涉及處理含鉛油漆與石棉等問題，耗時且成本高昂。

調查同時指出，房屋局在管理空置單位方面存在多項漏洞。調查人員發現，NYCHA並未「主動檢查」空置公寓，以確認住戶更替期間單位仍然空置。此外，在同一住宅項目中，所有空置單位使用同一型式鑰匙，部分NYCHA辦公室也使用相同鑰匙，使得持有鑰匙的人能進入多個單位。

根據調查局統計，在報告分析的三年多期間，市府相關機構共從非法占屋者手中收回近550套公寓，並導致至少81人因非法闖入、非法持有管制藥物及非法持有武器等罪名被捕。

調查局代理局長萊恩(Christopher Ryan)在聲明中表示，長期空置的NYCHA公寓減少了原本已十分有限的公共住房供應，若缺乏適當的安全措施，也可能對公共住房居民、員工與承包商構成公共安全風險。

NYCHA發言人霍根(Michael Horgan)表示，房屋局在2023年已與紐約市警察局合作，打擊NYCHA物業內空置單位的犯罪活動，並將持續與警方合作，以確保公共住房居民的居住安全。

多年來，NYCHA居民一直面臨各種居住問題，包括持續漏水、暖氣中斷及害蟲問題，部分建築甚至曾發生結構坍塌或爆炸等事故。根據房屋局最新估算，截至2023年，公共住房系統所需維修與翻新經費約達780億元。近年來，NYCHA逐步將部分住宅項目交由私人機構管理，以便利用不同形式的聯邦資金進行維修與改善工程。

調查局在報告中建議，房屋局應每月檢查空置單位，確保無人非法居住，同時為空置單位使用不同鑰匙，並鼓勵居民監督團體通報非法占屋問題。NYCHA表示已接受報告提出的建議，但部分措施仍需時間落實。

世報陪您半世紀

紐約市

上一則

市租屋補助擴張生變 曼達尼改口惹議

下一則

3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖荷西高樓200單位 擬建可負擔房

聖荷西高樓200單位 擬建可負擔房
華協中心將開會 解析房屋可負擔危機

華協中心將開會 解析房屋可負擔危機
香港《簡樸房條例》生效 首年登記期展開

香港《簡樸房條例》生效 首年登記期展開
「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫

「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32
近年來侵襲紐約市的最大一場暴風雪，至今仍讓家長、學生與學校教職員陷入混亂。（美聯社）

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

2026-02-24 13:38

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘