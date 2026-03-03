我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

家中囤槍私設靶場 長島華男被捕

記者鄭怡嫣╱ 紐約報導
紐約長島華人男子涉在家非法囤槍及槍枝零件。(取自納蘇郡地方檢查辦公室)
紐約州長島納蘇郡(Nassau County)地方檢察官唐納利(Anne Donnelly)2日說，執法人員近日持搜查令，突擊搜查長島米尼奧拉(Mineola)一處華人住宅時，查獲多把攻擊型武器、幽靈槍、大量槍枝零件及數千發子彈，華人屋主還在學校附近的自家地下室設置簡易靶場。

檢方說，67歲的周文龍(Wen-Lone Chou，音譯)的住家位於米尼奧拉Marcellus Road，他的後院緊鄰學區足球場，附近還有兩所學校。執法人員在搜查他的住家時，查獲一把幽靈槍、七把步槍、一把獵槍及一把左輪手槍。此外，還發現78個高容量彈匣、槍枝零件、以及6000發子彈等。周文龍還在自家地下室設置了一個簡易靶場。

檢方指出，聯邦國土安全調查局專案小組在去年發現周文龍在線上大量購買槍枝零件，自2025年1月至2026年1月共購112件，購買模式引起警覺。調查人員研判其涉嫌自行組裝槍枝。

檢察官唐納利表示，目前沒有證據顯示周文龍計畫發動攻擊，但強調在校園附近從事非法槍枝活動「極其危險」。她指出，愈來愈多持有幽靈槍者並非慣犯，而是「看似普通的鄰居」。據悉，周文龍1999年曾因家庭糾紛遭吊銷手槍許可，無其他前科。案件仍在調查中。

周文龍被控二級非法持有武器罪，已於當地地方法院過堂，當庭否認罪名。法官裁定以25萬元現金保釋金、62萬5000元保證金或125萬元部分擔保保釋金條件羈押候審，他將於本月5日再度出庭。若罪成，最高可判15年監禁。

紐約長島華人男子涉在家地下室設立簡易靶場。(取自納蘇郡地方檢查辦公室)
