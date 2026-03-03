我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華裔民主黨地區領袖 鼓勵選民參與

記者曹馨元╱紐約報導
六位華裔民主黨地區領袖舉行聯合記者會，為即將到來的2026年民主黨初選爭取更多選民參與。(記者曹馨元╱攝影)
六位華裔民主黨地區領袖2日舉行聯合記者會，為即將到來的2026年民主黨初選爭取更多選民參與。與會者強調，兩黨理念不同、本無優劣之分，僅因紐約為深藍區，預算與決策權均掌握在民主黨手中，故民主黨官員才能為社區爭取更多資源。

此次聯合記者會的與會民主黨社區領袖包括于金山、唐鳳巧、李艷娟、王鏑、賀立寧、謝曉瓊，而高應達與Aaron Ouyang因為時間衝突，未參加活動。

于金山說，地區領袖按150個州議會席位劃分，在民主黨議員集中的區域會再次細分；地區領袖為義工職，盡管由市府主持選出，但並不支薪。

于金山回憶，他與第47區領袖唐鳳巧作為最初兩位華人領袖，曾勢單力薄，感受到華人的聲音不被重視；但至今日已有共八位選區領袖，即使選區不同，但也可以攜手壯大亞裔社區聲音。

唐鳳巧說，當年由於布碌崙華人的選舉熱情低落，她於2017年參選市議員曾遭受不公平待遇，主流媒體甚至會在辯論時將她略去不拍。如今正準備參選州眾議員的王鏑也表示仍有主流政治力量對他語帶歧視；「但愈是這樣，我們更需要華人多出來選，才能消除偏見」。

即將於選舉中分別挑戰布碌崙州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳的賀立寧與謝曉瓊表示，每個願意服務社區的人都值得尊敬，並不應將良性競爭描繪成「華人打華人」的敘事。賀立寧說，若將紐約州看作一輛車，共和黨是喇叭，方向盤和油門皆由民主黨控制，「這是制度的設計，不是個人問題」；賀立寧認為，在切實解決問題、爭取資源的層面上，民主黨人能做得更好。

目前距離6月初選選民登記截止日期尚有約四個月，距普選仍有數月，是鼓勵新選民登記的關鍵時期。于金山表示，他位於華埠怡東樓的辦公室，將每周七天上午11時至下午2時開放，為符合資格的公民提供選民登記服務。今年恰逢馬年，凡到辦公室完成登記者，均可獲贈一份馬年小禮物，藉此鼓勵更多社區居民踴躍參與選民登記。

民主黨

