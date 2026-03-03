我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約州中低收入家庭，1月起可根據年收入和家庭人數省數百元能源費。(美聯社)
紐約州公共服務委員會(New York State Public Service Commission)自今年1月起發起一項試點計畫，為中低收入家庭的能源費打折，一個家庭每月可以節省數百元電費和瓦斯費。

紐約州原有的能源可負擔計畫(Energy Affordability Program ,簡稱EAP)是為低收入家庭提供政府補助，從今年1月啟動的兩年期試點計畫被稱為加強能源可負擔計畫(Enhanced Energy Affordability Program，簡稱EEAP)，不僅為低收入家庭，而且還為部分中等收入家庭提供能源補助。

根據這項新計畫，家庭收入低於紐約州中等收入(SMI)或地區中等收入(AMI)，而且目前沒有接受EAP援助的紐約州家庭，有資格加入新計畫。這項計畫每個月為符合條件的家庭提供一定比例的固定折扣，這項計畫目前的長度為18個月，到期之後需要重新申請。一般家庭預計每年可省下數百元能源費，一些家庭可高達500元。

折扣比例根據家庭人數和收入而定，而且各地不同能源公司對家庭收入的要求還略有不同。以兩口之家而言，紐約市聯合愛迪生公司(ConEd)和國家電網(National Grid)要求的最高家庭年收入是12萬9600元，長島國家電網的要求是13萬1950元，而紐約上州國家電網和其他能源公司的要求是9萬854元；對於三口之家來說，家庭收入的上限分別為14萬5800元，14萬8450元和11萬2232元；四口之家分別是16萬2000元，16萬4900元和13萬3609元。

滿足條件的家庭可以通過NY EEAP Promise Portal的官方網站填寫和提交申請，也可通過這項新計畫的專線電話1-877-400-2501申請。申請者須準備好上個月所有家庭收入的證明，以及付帳單、社會安全號以及電費和瓦斯費帳號等。

紐約州

