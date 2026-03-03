我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

山東同鄉會迎春 理事履新敘鄉情

記者高雲兒╱紐約報導
紐約山東同鄉會第22屆理事會履新就職典禮暨迎春晚會、孔子獎學金頒獎禮，近日在法拉盛舉行。(同鄉會提供)
紐約山東同鄉會第22屆理事會履新就職典禮暨迎春晚會、孔子獎學金頒獎禮近日在法拉盛舉行。活動由紐約山東同鄉會、美國孔子基金會及美國山東工商總會聯合主辦，來自紐約及周邊地區的山東鄉親與社區嘉賓齊聚一堂，共敘鄉情、喜迎新春。

會長呂成銳在致辭中回顧第21屆理事會兩年來的工作成果，包括參與社區事務、支持華裔參政議政、協助鄉親就業創業、舉辦慈善助學活動，以及推動紐約與山東在文化與經貿方面的交流。他表示，第22屆理事會將繼續秉持服務鄉親宗旨，團結社區力量，為僑社發展貢獻心力。

中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍表示，同鄉會長期關心僑胞福祉，並透過高爾夫慈善賽等活動為孔子獎學金募集善款。她指出，獎學金多年來已向逾千名優秀學子發放超過160萬元，鼓勵學生努力學習、回饋社會，產生良好社會效益。

聯邦眾議員孟昭文紐約州參議員劉醇逸及金兌錫眾議員代表羅嫚等多位民選官員到場致賀並頒發褒獎，肯定山東籍僑胞在推動社區發展與促進多元文化交流方面的貢獻。

當晚亦舉行2026年度孔子獎學金頒獎儀式，由孫麗萍、孟昭文、劉醇逸及呂成銳等共同為在美就讀大、中、小學的優秀學生頒發證書。主辦方表示，希望透過獎學金鼓勵更多華裔子弟珍惜學習機會，回饋社區。

法拉盛

龍騰盛世，耀目長島！ Belmont Park Village 春節盛典圓滿落幕

紐約客談╱提高地產稅 須記取亞當斯教訓
