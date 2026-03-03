布碌崙華社羊頭灣地鐵站新建電梯 全面無障礙通行

大都會運輸署(MTA)本月完成位於布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)地鐵站的兩部電梯安裝工程，同時增設加高候車區，方便使用行動輔具的乘客上下列車。(取自MTA)

大都會運輸署(MTA )本月完成位於布碌崙 (布魯克林)羊頭灣地鐵站的兩台全新電梯安裝工程，使該站終於實現全面無障礙通行。

當局在近日宣布啟用歷時兩年半工程時間的新電梯。為使車站完全符合美國殘障人士法案(ADA)規範，MTA同時增設加高候車區，方便使用行動輔具的乘客上下列車，並在月台邊緣鋪設新的觸覺警示條。MTA主席利博(Janno Lieber)表示，MTA正致力於讓老舊、長期被忽視的基礎設施煥然一新。

由於該地區易受淹水影響，新建電梯與機房亦依照MTA氣候韌性計畫設計為防洪結構。此次翻新工程同時納入安全及乘客體驗升級項目。

根據MTA說明，車站增設全新出入口，並加裝更多閘門、出口門與樓梯；入口旁人行道也已拓寬，並在車門加裝符合ADA規範的按鈕。此外，車站更新照明設備、安裝Help Point緊急求助系統與廣播系統，強化閉路電視監控(CCTV)，並擴充消防預防、偵測與警報系統。

在歷經數十年緩慢推動全市472座地鐵站符合ADA規範後，MTA近年已加快無障礙改造步伐。自2020年以來，已完成39座車站的無障礙升級，另有數十座正在施工中。根據2025至2029年資本計畫，至少還有12座車站將完成無障礙改造，包括全紐約市最高、位於郭瓦納斯(Gowanus)的史密斯-第九街站(Smith-9th Streets）。

居住在羊頭灣的華裔居民Andy大力支持這項建設，認為電梯是一項幫助民眾，尤其長者與行動不便者的公共設施。針對施工過程當中可能造成的不便，他表示，當局應在建設過程當中確保施工的安全，並確保安全與品質的控管，才能盡可能減少長時間占用公共空間。他也指出，任何施工期間若會MTA應該要優化配套措施，像是規畫合理的施工時間，避開早晚通勤高峰，才能最大化降低對民眾的影響。