我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

布碌崙華社羊頭灣地鐵站新建電梯 全面無障礙通行

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大都會運輸署(MTA)本月完成位於布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)地鐵站的兩部電梯安裝工程，同時增設加高候車區，方便使用行動輔具的乘客上下列車。(取自MTA)
大都會運輸署(MTA)本月完成位於布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)地鐵站的兩部電梯安裝工程，同時增設加高候車區，方便使用行動輔具的乘客上下列車。(取自MTA)

大都會運輸署(MTA)本月完成位於布碌崙(布魯克林)羊頭灣地鐵站的兩台全新電梯安裝工程，使該站終於實現全面無障礙通行。

當局在近日宣布啟用歷時兩年半工程時間的新電梯。為使車站完全符合美國殘障人士法案(ADA)規範，MTA同時增設加高候車區，方便使用行動輔具的乘客上下列車，並在月台邊緣鋪設新的觸覺警示條。MTA主席利博(Janno Lieber)表示，MTA正致力於讓老舊、長期被忽視的基礎設施煥然一新。

由於該地區易受淹水影響，新建電梯與機房亦依照MTA氣候韌性計畫設計為防洪結構。此次翻新工程同時納入安全及乘客體驗升級項目。

根據MTA說明，車站增設全新出入口，並加裝更多閘門、出口門與樓梯；入口旁人行道也已拓寬，並在車門加裝符合ADA規範的按鈕。此外，車站更新照明設備、安裝Help Point緊急求助系統與廣播系統，強化閉路電視監控(CCTV)，並擴充消防預防、偵測與警報系統。

在歷經數十年緩慢推動全市472座地鐵站符合ADA規範後，MTA近年已加快無障礙改造步伐。自2020年以來，已完成39座車站的無障礙升級，另有數十座正在施工中。根據2025至2029年資本計畫，至少還有12座車站將完成無障礙改造，包括全紐約市最高、位於郭瓦納斯(Gowanus)的史密斯-第九街站(Smith-9th Streets）。

居住在羊頭灣的華裔居民Andy大力支持這項建設，認為電梯是一項幫助民眾，尤其長者與行動不便者的公共設施。針對施工過程當中可能造成的不便，他表示，當局應在建設過程當中確保施工的安全，並確保安全與品質的控管，才能盡可能減少長時間占用公共空間。他也指出，任何施工期間若會MTA應該要優化配套措施，像是規畫合理的施工時間，避開早晚通勤高峰，才能最大化降低對民眾的影響。

世報陪您半世紀

MTA 布碌崙

上一則

龍騰盛世，耀目長島！ Belmont Park Village 春節盛典圓滿落幕

下一則

紐約客談╱提高地產稅 須記取亞當斯教訓
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

推動OMNY系統 流動銷售車進駐社區

推動OMNY系統 流動銷售車進駐社區
紐約市交通禁令解除 周二恢復到校上課 市議員認應遠距教學

紐約市交通禁令解除 周二恢復到校上課 市議員認應遠距教學
紐約客談／選擇性執法 釀鬆獅犬悲劇

紐約客談／選擇性執法 釀鬆獅犬悲劇
紐約市交通禁令解除 學校周二恢復到校上課

紐約市交通禁令解除 學校周二恢復到校上課

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套