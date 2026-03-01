旅美湖南同鄉會43周年法拉盛春宴 州眾議員鄭永佳出席

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
旅美湖南同鄉會1日在法拉盛舉辦成立43周年慶暨春節聯歡晚會。(記者高雲兒／攝影)
旅美湖南同鄉會1日在法拉盛舉辦成立43周年慶暨春節聯歡晚會。這也是旅美湖南同鄉會與美國湖南同鄉會完成合併後，首次共同舉辦春晚。近500名旅美湖南鄉親及美中政要出席，共同見證兩會整合後的新起點。

晚會以「同一個湖南，同根，同心，同未來」為主題，並提出「三湘四水，團結再美，湖湘子弟，自強不息」的新口號。全票當選第22任會長的劉運疇在致辭中表示，2025年對旅美湖南人而言具有歷史意義。在李厚維、劉國榮、陳建才等人的推動與協調下，兩會順利完成合併，展現湖南鄉親的胸懷與擔當，實現團結。

劉運疇感謝鄉親們為晚會及會務慷慨捐助，並特邀捐贈者上台致意。其中，身在大陸的車果成捐款2萬元，為同鄉會成立以來單筆最高捐款。劉會長表示，期望新一屆領導班子攜手努力，讓同鄉會更加成熟、有溫度、有力量，為鄉親辦實事、解難事、做好事。

晚會節目精采紛呈。活動在四人合唱「好人好夢」中溫暖揭幕。湖湘魅力合唱團演唱同鄉會元老仇曦創作的「湖南人在紐約」，唱出「我們湖南人，在紐約有個家」的鄉情。湖湘魅力舞蹈團帶來「珊瑚頌」；首支舞蹈「蘭」則展現空谷幽蘭的淡雅意境。

羅曼華、羅曼熙等會員帶來原創節目「花鼓讚湘菜」，、同鄉會英文學習班學員合唱「Amazing Grace」，、湘雅校友會吳鳴演唱梅派京劇「老爹爹發恩德」，李浙湘則帶來蒙古舞「駿馬歸來」，為馬年春宴增添喜氣。

同鄉會青年發展委員會成員、旅美作曲家黃政淳與薩克斯演奏家趙天赫、爵士鼓演奏家黃睿政合作，呈現跨文化原創作品「Mandarin Bossa Nova」。

中國駐紐約總領館副總領事、國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸等嘉賓出席並致辭，孟昭文向湖南同鄉會頒發褒揚狀。

孟昭文辦法褒揚狀。(記者高雲兒／攝影)
旅美湖南同鄉會1日在法拉盛舉辦成立43周年慶暨春節聯歡晚會。(記者高雲兒／攝影)
州參議員劉醇逸出席。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛

