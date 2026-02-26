紐約擴大能源補助 近60萬戶有資格僅775人申請

紐約州上月開放擴大能源補助計畫申請，預估有近60萬名聯合愛迪生電氣公司(Con Edison)客戶可能符合資格。但截至21日，僅有775人完成登記。(路透)

能源可負擔計畫(Energy Affordability Program，EAP)透過每月帳單折扣，協助負擔水電費 有困難的合資格居民。折扣金額依家庭人口與收入而定。在紐約市，若住戶使用天然氣供暖且收入低於地區收入中位數60%，單人年收入低於6萬8050元、四口之家低於9萬7200元者，每月可減免超過135元。

EAP過去主要協助已參加其他政府補助計畫的低收入 居民。州府上月擴大資格，只要符合收入門檻，即使未領取其他補助也可申請。公共事業法律計畫(Public Utility Law Project)發言人唐納森(Ian Donaldson)表示，民眾需要時間了解並申請此類計畫屬常見情況。申請過程須提供大量資料，對部分民眾而言較為繁瑣。

今年冬天，公用事業用戶面臨雙重壓力，聯合愛迪生電氣公司費率上調，加上長時間嚴寒天氣使暖氣使用量增加。該公司與國家電網(National Grid)均已提醒客戶帳單可能上升。國家電網指出，1月暴風雪與北極寒流過後，帳單可能增加近一成。聯合愛迪生電氣公司近期電郵也稱，今冬為十多年來最寒冷開端，用戶下期帳單可能高於以往。

在舊制度下，部分客戶會自動納入EAP，另一些則須視參與的其他補助計畫而定自行申請。聯合愛迪生電氣公司表示，過去兩年已透過EAP為50萬名客戶提供共5億元帳單折扣。民眾可透過公用事業公司或州府網站提出申請：nyeeap.com/program

1月，紐約州公共服務委員會(NYS Public Service Commission)批准了聯合愛迪生公司的漲價方案。紐約居民的每月平均電費預計將增加約4元，瓦斯費每月將增加約5至19元。