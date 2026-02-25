推動OMNY系統 流動銷售車進駐社區

法拉盛緬街與羅斯福大道交界處每月第一與第三個星期五設有服務點。(記者高雲兒╱攝影)

隨著大都會運輸署(MTA )全面推動OMNY電子支付系統，MTA目前在全市五區設置流動銷售巴士與廂型車，定期進駐各社區，提供優惠票申請、OMNY卡註冊與餘額轉移等服務。多個華人聚集地亦納入服務範圍，包括皇后區法拉盛 、布碌崙 (布魯克林)班森賀與貝瑞吉，以及曼哈頓華埠周邊地區。

MTA表示，流動銷售車可協助民眾申請優惠票價(Reduced-Fare)或處理申請問題，介紹並協助註冊OMNY系統，將普通或優惠MetroCard餘額轉移至OMNY卡，處理OMNY相關問題，以及為OMNY卡加值。流動銷售車僅處理與OMNY相關的信用卡交易。

在皇后區，法拉盛緬街與羅斯福大道交界處每月第一與第三個星期五設有服務點；森林小丘與雷哥公園亦有定期安排。布碌崙方面，班森賀86街與海灣公園路(Bay Parkway)，以及貝瑞吉86街與四大道，每月第二與第四個星期五提供服務。

曼哈頓方面，下東城(凱瑟琳街(Catherine St)與麥迪遜街(Madison St)、格蘭街(Grand St)與路易斯街(Lewis St)提供服務。

MTA指出，全市尚有其他流動銷售車站點輪流安排服務。由於行程可能調整，民眾前往前應先撥打511查詢最新時間與地點。流動銷售車在部分聯邦與州假日將暫停運作。