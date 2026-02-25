華裔指揮師路邊換輪胎 遭車撞亡

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

巴德學院(Bard College) 的華裔指揮教師李梳曈(英文名Shutong Li)近日在路邊換輪胎時，被一輛超速行駛的汽車撞倒。34歲的李梳曈被送進醫院急救，於13日在醫院因傷重不治身亡。李梳曈的告別儀式於22日在威徹斯特郡(Westchester County)柏油村(Tarrytown)舉辦。

據報導，一次排練結束後，李梳曈正駕車回家，這時突然一個輪胎爆胎，李梳曈不得不下車在路邊換輪胎，這時他不幸被一輛急速駛來的汽車撞倒。這起致命車禍發生在塔科尼克州立大道(Taconic State Parkway)。李梳曈的妻子瑞敏(音譯)和幼子在紐約，父母遠在中國。

李梳曈是巴德學院美中音樂研習院(U.S.-China Music Institute)的助理指揮。他出生於中國的鄂爾多斯，同時也是紐約中國當代音樂節和巴德東西方樂團的助理指揮。

巴德學院院長博特斯坦(Leon Botstein)發表聲明稱「李梳曈是音樂學院不可或缺的一員；他是一位傑出的音樂家、一位盡職盡責的教師、一位慈愛的丈夫和父親，也是一位摯友」。

李梳曈於2021年畢業於該學院指揮方面的研究生課程，畢業後他立即受聘於美中音樂研習院，擔任「大中國樂團」(Large Chinese Ensemble)的指揮，兼任美中音樂研習院在巴德學院和紐約市其他演出活動的助理指揮。

根據李梳曈的個人網站，2017年至2019年，他在新墨西哥州創立了名為「音樂家為音樂家」(Musicians For Musicians)的樂團，並組織和指揮了19個音樂項目，舉辦了38場公開音樂會，匯集了50多位年輕的歌劇演唱家和器樂獨奏家。當時他還擔任阿爾伯克基交響樂團(Symphony of Albuquerque)和新墨西哥大學健康科學中心管弦樂團的首席指揮。

新墨西哥州 紐約市 華裔

