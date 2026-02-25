紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

在皇后區 亞古德賽馬場(Aqueduct Racetrack)以僅提供老虎機的「半套賭場」形式營運15年後，雲頂世界(Resorts World New York City)即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場。公司表示，包括21點、撲克、骰寶、輪盤與百家樂在內的數百張賭桌及桌上遊戲，將於2026年3月底前全面投入營運。

紐約州 博彩委員會(New York State Gaming Commission)在2025年12月15日最終批准，為紐約州下州(downstate)三個申請賭場牌照的項目全部核發牌照。當前，雲頂世界的進度比另兩大項目至少提前四年，位於皇后區花旗球場(Citi Field)、比鄰法拉盛的大都會 公園(Metropolitan Park)以及位於布朗士的巴利娛樂場(Bally's)，均預計於2030年開幕。

據了解，待2030年全部建成後，雲頂世界將成為全美最大賭場。賭場主樓層占地50萬平方呎，將設6000台老虎機與800張桌上遊戲賭桌。現有凱悅酒店(Hyatt Regency)上方，將新建2000間客房。此外，還將擴建一座7000人的娛樂場館、30多家餐廳與酒吧、12畝公共綠地、由皇后區出生的NBA傳奇球星史密斯(Kenny "The Jet" Smith)參與規畫的體育與媒體綜合設施等。擴建的總投資額為55億元，外加20億元社區回饋資金。

自2011年開業以來，雲頂世界已向紐約州公共教育基金繳納逾45億元稅收。州府官員預估，擴建後的營運將於2026至2029年間為大都會運輸署(MTA)帶來25億元收入，其中包括6億元執照費。公司提議對老虎機課徵56%的稅率也為全美最高之一。桌上遊戲則為30%。在頭十年，雲頂世界預計將繳納180億元稅款。

雖然雲頂世界預計將創造5000個長期工會職位、5000個工會建築工作，以及1萬4000個間接就業機會，但也有批評者指出，賭場近在咫尺，可能加劇低收入社區的賭博成癮問題。一名皇后區居民表示，現在住在那裡的孩子，未來可能都只會在賭場工作，「好像我們不該有更大的夢想。」博彩委員會要求三家營運商至少在五年內接受獨立第三方的監督，以確保履行對社區的回饋與承諾。