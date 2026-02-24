全美搬家率創新低 紐約州僅8.5%

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州人口流動率全國第二低。(美聯社)
美國人近年變得安土重遷，搬家人數比以往任何時候都少。一項新研究顯示，全美搬家率僅11%，創歷史新低。在紐約州，這一比率甚至更低，僅為8.5%。這使得紐約州成為全美人口流動性最低的州之一，大多數紐約州居民選擇長期居住在一地。

根據Point2Homes的研究報告，在美國50個州中，2024年紐約州的搬遷率為第二低，最低的是新澤西州，僅為7.8%；排在第三位的是伊利諾州(Illinois)和康乃狄克州(Connecticut)，為9.5%；排在第五位的是賓州(Pennsylvania)和加州(California)，均為9.6%。

儘管紐約州人口流動整體緩慢，但不同地區情況各不相同，兼具遷徙與留守兩種特徵。在許多居民選擇留在原地的同時，一些城市的人口流動率仍很高，比如雪城(Syracuse)、羅徹斯特(Rochester)和許內克塔迪(Schenectady)等城市就有高比例的人口遷入和遷出。雪城有超過20%的居民在一年內搬家；羅徹斯特緊追在後，搬家率接近17%，而許內克塔迪的搬家率略低於15%。

據分析，紐約州居民不願意搬家有兩種可能性，要麼對目前的房屋或社區感到很滿意，不想尋求改變；要麼覺得被困在當地，找不到更好的選擇。具體而言，人們不願意搬家的原因有很多，比如高昂的房價、不斷上漲的利率以及搬家本身的成本這些經濟方面的因素，都讓留在原地成為更安全的選擇。對於租房者和屋主來說，放棄不錯的租金或低抵押貸款利率都不是容易的事情，尤其在新房成本遠高於幾年前的情況下。

研究報告顯示，美國人口流動率最高的州是阿拉斯加州(Alaska)，人口流動率為14%，奧克拉荷馬州(Oklahoma)、科羅拉多州(Colorado)和北達科他(North Dakota)的人口流動率都很高。

同一份研究報告稱，1900年代，每年有三分之一美國人搬家；1960年代有五分之一美國人每年搬家；但2024年，每九個美國人中只有約一個人搬家。

紐約州 阿拉斯加州 利率

