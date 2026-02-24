NYU朗格尼醫院 終止跨性別青少年醫療計畫

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
紐約大學朗格尼醫療系統(NYU Langone)18日宣布將停止旗下「跨性別青少年健康計畫」(Transgender Youth Health Program)。圖為紐約大學朗格尼醫學中心位於下東城的一門診中心。(本報檔案照)
紐約大學朗格尼醫療系統(NYU Langone)18日宣布將停止旗下「跨性別青少年健康計畫」(Transgender Youth Health Program)。圖為紐約大學朗格尼醫學中心位於下東城的一門診中心。(本報檔案照)

在面對聯邦政策壓力與監管環境變化下，紐約大學朗格尼醫療系統(NYU Langone)宣布將停止旗下「跨性別青少年健康計畫」(Transgender Youth Health Program)。

NYU朗格尼在聲明中表示，鑒於醫療主任近期離職，加上目前的監管環境，院方作出終止計畫的艱難決定，並承諾協助現有患者因應轉變。院方強調，此決定不影響兒童心理健康服務項目，相關服務將持續運作。

「跨性別青少年健康計畫」是紐約大學醫療系統為「跨性別及性別多樣化兒童與青少年」提供的一項醫療與支持服務，涵蓋身體與心理層面的照護，包括青春期抑制、性別肯認激素治療、心理評估與諮商、家庭支持與教育等。該計畫由具兒童內分泌學、青少年醫學及心理專業的跨領域團隊執行。

川普(Donald Trump)總統去年1月簽署行政令，禁止提供性別確認醫療照護(Gender-affirming care)；同年12月還提案擬撤回向那些為青少年提供性別轉換治療的醫院撥付聯邦資金。該行政令簽署後不久，院方已開始取消部分預約，因此一年多後全面關閉計畫並非毫無徵兆。不過，此舉仍引發多個倡議團體不滿。

石牆社區基金會(Stonewall Community Foundation)成員克雷斯波(Elisa Crespo)表示，跨性別青少年確實存在，她本人就曾是其中一員。她指出，性別確認醫療獲得全美幾乎所有主要醫學協會支持，近期已接獲多名家長求助，對孩子失去醫療資源感到無助。她認為，政府不應干預家庭與醫師之間的醫療決策。

市議員卡班(Tiffany Cabán)批評說，關閉計畫違背醫師誓言中「不傷害」原則。她表示，主流醫學界普遍認為性別確認醫療具有挽救生命的作用，有助改善跨性別青少年的心理健康與福祉，若失去相關照護，焦慮、憂鬱與自殺未遂風險將上升。

紐約州在跨性別學生權利方面也頻發衝突。在運動員參與方面，長島納蘇郡曾通過禁止跨性別女性在公共場地女子運動中競賽的當地法令，後遭到與州檢察長提起訴訟，指其違反紐約反歧視法。 

