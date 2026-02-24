紐約州擬准酒莊售低劑量大麻飲料 大麻零售業反彈

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
紐約州議會正研議一項新法案，擬允許持有執照的零售酒鋪(Liquor Store)販售含大麻成分的飲料。(路透)
紐約州議會正研議一項新法案，擬允許持有執照的零售酒鋪(Liquor Store)販售含大麻成分的飲料。(路透)

紐約州議會正研議一項新法案，擬允許持有執照的零售酒莊(Liquor Store)販售含大麻成分的飲料，但僅限於低劑量的選項，此舉已引發大麻零售業者的強烈不滿。

根據該提案，酒莊未來可申請許可證，在店內與葡萄酒、啤酒一同銷售大麻飲料。然而，法案設有嚴格門檻，規定相關產品的四氫大麻酚(THC)含量不得超過五毫克。

發起提案的布朗士區州眾議員札卡羅(John Zaccaro)與羅徹斯特區州參議員庫尼(Jeremy Cooney)指出，「紐約州的獨立酒莊在零售低效能大麻飲料方面具備獨特優勢」。他們強調，這些酒莊依法必須由獨立經營者持有，且須與學校和宗教場所保持至少200呎的距離，店員也均經過嚴格的年齡核查培訓。

提案議員聲稱，此舉能保護全州近600家持牌大麻店的利益，因為酒莊僅能販售低劑量飲料，而許多大麻專賣店則提供更高濃度的產品。此外，法案產生的稅收將用於資助「社會公平持有者」經營的大麻店貸款與補助，並撥款支持州大麻管理委員會(Office of Cannabis Management)的運作。

然而，此項提議遭到大麻零售業界的強烈反對。部分業者認為，酒類行業一向堅決反對超市販售葡萄酒，如今卻想跨足大麻市場，做法顯得偽善。

「這簡直是荒謬。如果我們不能賣酒，為什麼酒莊可以賣大麻？」皇后區大麻業者奧杜納(Osbert Orduna)表示。他進一步批評說，目前非法大麻市場已嚴重衝擊合法店家生計，政府此舉毫無邏輯。

自紐約州於2021年將成人用大麻合法化以來，全州已有595家持牌大麻專賣店，其中多數集中於紐約市內。不過，非法店鋪及小攤仍大行其道，使政府的管控力度頻遭質疑。

