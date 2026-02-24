身障藝術家包錦蓉「我可以」 州議會宣布「包錦蓉日」

包錦蓉於新書發表會上手持紐約州眾議院褒揚狀合影，宣布3月1日為「包錦蓉日」。左起為學生趙培欽、前州眾議員楊愛倫、包爸爸、包錦蓉、朱若愚及紐約華僑文教服務中心主任王怡如。(記者戴慈慧╱攝影)

旅美藝術家包錦蓉(Lisa Bao)近日在法拉盛 紐約華僑文教服務中心舉辦新書「我可以」發表會暨「逆風高飛」感恩師生畫展記者會。活動吸引政要、僑界與身障團體代表出席。紐約州 眾議院更頒發褒揚狀，宣布3月1日為「包錦蓉日」，肯定她以藝術與生命故事鼓舞社區。

包錦蓉自幼罹患腦性麻痺，2001年接受肝臟移植，重獲新生。她將自身經歷化為創作動力，出版「我可以」與「活出真愛」，並以畫筆記錄生命歷程。她在致詞中表示，從小常被認為「這也不行、那也不行」，但她總是回答：「我可以，不要幫我拒絕！」這句話也成為書名的由來。

紐約州發展障礙委員會(Council on Developmental Disabilities, CDD)特別錄製祝賀影片，執行長普勞德(Kristen Proud)表示，包錦蓉在倡議學院展現堅持與熱情，是才華洋溢的藝術家與溫暖的人。紐約華僑文教服務中心主任王怡如指出，25年前的肝臟移植對包錦蓉而言是生命重生，她以畫筆開出藝術之花。

包媽媽朱若愚致詞時回顧女兒當年肝移植前險遭放棄治療，因身障身分曾被質疑術後自理能力，但家人堅持爭取手術機會。她形容這正是「自我倡導」精神。她說，錦蓉從小就說「我可以」，甚至主動爭取在畢業典禮致詞，最終一一實現夢想。

此次「逆風高飛」畫展亦展出她與學生趙培欽三年來共同創作的作品。趙培欽分享，包錦蓉常握著他的手教畫直線，鼓勵他建立自信。包錦蓉表示，畫展傳達「生命不在於完美，而在於勇敢地活著」，畫作義賣所得將捐助台大 醫院器官移植小組及社區公益。

畫展將於法拉盛紐約華僑文教服務中心(133-32 41st Road, Flushing, NY 11355)舉辦，展期自3月1日展至3月5日。