我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

身障藝術家包錦蓉「我可以」 州議會宣布「包錦蓉日」

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
包錦蓉於新書發表會上手持紐約州眾議院褒揚狀合影，宣布3月1日為「包錦蓉日」。左起為學生趙培欽、前州眾議員楊愛倫、包爸爸、包錦蓉、朱若愚及紐約華僑文教服務中心主任王怡如。(記者戴慈慧╱攝影)
包錦蓉於新書發表會上手持紐約州眾議院褒揚狀合影，宣布3月1日為「包錦蓉日」。左起為學生趙培欽、前州眾議員楊愛倫、包爸爸、包錦蓉、朱若愚及紐約華僑文教服務中心主任王怡如。(記者戴慈慧╱攝影)

旅美藝術家包錦蓉(Lisa Bao)近日在法拉盛紐約華僑文教服務中心舉辦新書「我可以」發表會暨「逆風高飛」感恩師生畫展記者會。活動吸引政要、僑界與身障團體代表出席。紐約州眾議院更頒發褒揚狀，宣布3月1日為「包錦蓉日」，肯定她以藝術與生命故事鼓舞社區。

包錦蓉自幼罹患腦性麻痺，2001年接受肝臟移植，重獲新生。她將自身經歷化為創作動力，出版「我可以」與「活出真愛」，並以畫筆記錄生命歷程。她在致詞中表示，從小常被認為「這也不行、那也不行」，但她總是回答：「我可以，不要幫我拒絕！」這句話也成為書名的由來。

紐約州發展障礙委員會(Council on Developmental Disabilities, CDD)特別錄製祝賀影片，執行長普勞德(Kristen Proud)表示，包錦蓉在倡議學院展現堅持與熱情，是才華洋溢的藝術家與溫暖的人。紐約華僑文教服務中心主任王怡如指出，25年前的肝臟移植對包錦蓉而言是生命重生，她以畫筆開出藝術之花。

包媽媽朱若愚致詞時回顧女兒當年肝移植前險遭放棄治療，因身障身分曾被質疑術後自理能力，但家人堅持爭取手術機會。她形容這正是「自我倡導」精神。她說，錦蓉從小就說「我可以」，甚至主動爭取在畢業典禮致詞，最終一一實現夢想。

此次「逆風高飛」畫展亦展出她與學生趙培欽三年來共同創作的作品。趙培欽分享，包錦蓉常握著他的手教畫直線，鼓勵他建立自信。包錦蓉表示，畫展傳達「生命不在於完美，而在於勇敢地活著」，畫作義賣所得將捐助台大醫院器官移植小組及社區公益。

畫展將於法拉盛紐約華僑文教服務中心(133-32 41st Road, Flushing, NY 11355)舉辦，展期自3月1日展至3月5日。

世報陪您半世紀

法拉盛 紐約州 台大

上一則

買不到雪鏟 3方法也能除冰

下一則

抗議醫療福利削減 孟昭文邀紐約市副市長出席國情咨文
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛農曆新年遊行 華人帶娃體驗年味 也出現示威聲浪

紐約法拉盛農曆新年遊行 華人帶娃體驗年味 也出現示威聲浪
法拉盛農曆新年遊行30周年 50輛花車、上千人參與 民意代表慶賀

法拉盛農曆新年遊行30周年 50輛花車、上千人參與 民意代表慶賀
法拉盛動畫影展 台灣學生奪最佳定格獎

法拉盛動畫影展 台灣學生奪最佳定格獎
紐約法拉盛新春遊行適逢30周年 50輛花車、上千人參與

紐約法拉盛新春遊行適逢30周年 50輛花車、上千人參與

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
由於暴風雪即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪來襲 紐約市周一停課放假 2019年來首見

2026-02-22 13:59

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課