州參議會副領袖吉納瑞斯不連任 菲裔瑞嘉宣布參選

現任亞裔州眾議員瑞嘉近日宣布州參議會第12選區席位。(州議會官網)

州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)日前宣布將不再尋求連任，現任亞裔州眾議員 瑞嘉(Steven Raga)近日宣布參選該席位。該選區為州參議會第12選區，位於西皇后區 ，涵蓋長島市、陽邊(Sunnyside)、木邊(Woodside)等，近年來亞裔人口增長顯著。

瑞嘉曾為木邊非營利組織Woodside on the Move的執行總監及前州眾議員邦威爾(Brian Barnwell)幕僚長，在選區重畫後，他於2022年當選州眾議會第30選區議員。當時，他獲得國會眾議員孟昭文、米克斯(Gregory Meeks)、州參議員劉醇逸等背書，成為紐約州歷史上首位菲律賓裔州議員。

瑞嘉在此次的參選聲明中表示，他在皇后區長大，由一位菲律賓裔的單親移民 母親撫養成人，母親同時也是卡車司機工會(Teamsters)成員。他自述曾住過地下室公寓，收到過驅逐通知，長期承受著入不敷出的不穩定的生活，並深知住房與經濟穩定的重要。

瑞嘉說，在與西皇后區各社區居民深入交流、仔細傾聽大家當下最迫切的需求後，他決定參選州參議會第12選區議員。他強調將對工薪家庭負責，主張強化租金穩定制度、為市立大學系統(CUNY)提供更多資源，並支持移民保護與全民醫療法案，同時倡議向富人與企業加稅，以改善公共服務。

除瑞嘉外，民主社會主義者(DSA)卡瓦斯(Aber Kawas)也已宣布參選。卡瓦斯是巴勒斯坦難民之女，從事社區組織工作逾15年。她曾參與推動提高最低工資、反對警方監控、以及推動移民制度改革，核心主張包括向富人加稅以支持公共服務、推動快速且免費的公車服務、以及擴大服務以保護家庭免受聯邦移民執法人員的影響。目前，卡瓦斯已獲得紐約市民主社會主義黨(New York City Democratic Socialists of America)、紐約穆斯林民主俱樂部(Muslim Democratic Club of New York)等背書。