王鏑參選華埠州眾議員 24日起徵集聯署

快訊

記者許君達╱紐約報導
現任華裔民主黨區領袖王鏑宣布參選曼哈頓華埠州眾議員。(王鏑競選團隊提供)
現任華裔民主黨區領袖王鏑宣布參選曼哈頓華埠州眾議員。(王鏑競選團隊提供)

現任華裔紐約州民主黨65B區領袖王鏑(Jacky Wong)21日宣布參選曼哈頓華埠所在選區的州眾議員席位，並計畫從2月24日(周二)開始聯署徵集工作。

王鏑參選的州眾議會第65選區位於曼哈頓下城東側，主要涵蓋範圍為華埠、下東城、兩橋社區及金融區的一部分。該區現任州眾議員為李榮恩(Grace Lee)，由於代表下城的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)今年2月初宣布不再尋求連任，李榮恩宣布競選該選區的州參議員席位。

目前，李榮恩的主要對手為65區前州眾議員牛毓琳，二人均為民主黨；而她留下的州眾議員席位，現已有包括王鏑在內的六名民主黨人宣布角逐。

王鏑曾任華埠社區記者、非營利機構主管等職務，2025年獲選民主黨區領袖。他長期參與反對在華埠過度擴張遊民所、反對大型非營利機構壟斷地產資源等社區維權活動，還在2025年當選區領袖後，與移民法專業人士和政府專員等合作，在社區內舉辦相關主題講座，指導華人移民家庭了解公共福利資源以及自己的移民權利。他表示，華埠社區不能只在政策出台後被動接受，而應在其形成之前就參與討論，而這就要求社區必須有能真正為自己發聲的民代。

王鏑介紹，他的團隊義工講從24日起進入社區徵集至少500個簽名，以達到初選門檻。他強調，每位民主黨註冊選民只能為一名參選人簽名，呼籲選民支持。

華埠 民主黨 眾議員

州參議會副領袖吉納瑞斯不連任 菲裔瑞嘉宣布參選
