大紐約僑界新春團拜 李志強送祝福

大紐約僑界21日在紐約僑教中心舉行新春團拜，僑團代表與社區人士出席聆聽致詞。(記者戴慈慧╱攝影)

適逢農曆正月初五，大紐約僑界21日在紐約僑教中心舉行新春團拜，由駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強主持，逾50位僑團代表、僑務榮譽職人員及社區領袖到場，場面喜氣熱絡。

李志強致詞時向僑胞拜晚年，表示正月初五迎財神，象徵開春開工、萬象更新，祝福大家「馬年行大運、馬上發財、馬上健康」。他指出，到任一年七個月以來，持續將提升僑胞服務品質列為重點，希望大家在辦理領務時能感受到效率與服務態度的提升。

他表示，辦事處近來優化多項作業流程，並推動「行動領務」措施，由同仁前往較遠地區處理申請案件，減少僑胞舟車勞頓的不便，以更主動方式服務社區。他也鼓勵僑胞踴躍提供意見，作為未來改進方向。

談及活動恢復舉辦，李志強表示，新春團拜已相隔六年未在僑教中心舉行，期間受到疫情 影響，不少活動停擺，如今重新舉辦，正是希望凝聚僑心、加強交流。他並提到，過去有僑務委員建議恢復參與詹姆士敦(Jamestown)大遊行，辦事處今年也將重新參與。不過他坦言，人力與資源有限，將依輕重緩急逐步推動相關活動。