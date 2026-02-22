聚焦亞裔移民身分「埗老師」入圍國際影展

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
演員張嘉兒(中)、女兒劉在芯(右二)與幕後團隊合影。(郭威賢提供)
由資深武術家、武學文化教育會主席郭威賢(William Kwok)攜手導演曾婉瑩、金珍拍攝的微電影「Bruce Bruce We Love You」(埗老師)，目前入圍國際知名影展Cinequest電影節、以及矽谷紅花石國際電影節(Poppy Jasper International Film Festival)；郭威賢表示，此次入圍兩個電影節讓他感到不只是作品獲得肯定，也希望以此傳達重要的信息，「亞裔移民的生命經驗，值得被看見、被理解，也值得被尊重。」

「埗老師」是一部約12分鐘的微電影，講述一位移民母親在失去丈夫後，與女兒一同面對哀傷的過程，而因亡夫生前是李小龍的忠實粉絲，其留下的生命哲學成為推動母女倆前進的指引；女兒也在回顧父親的教導中，逐步啟發母親重新認識並擁抱自己獨有的身分背景，並與其他有類似背景的人找到共同點。

該微電影的製作團隊約九成為亞裔成員，對移民議題都有切身感受；約三年前籌拍這部電影時，正值亞裔移民人數增加、反亞裔暴力情緒升溫之時，製作團隊認為探討移民身分的多重性是很重要的課題，移民群體應意識到多元化的身分是一種力量、而不是弱點，並希望通過電影鼓勵觀眾探索移民身分的複雜性，啟發他們在生活中為更好的未來採取行動。

該片也邀請到2007年香港小姐冠軍、現居加拿大的演員張嘉兒，以及其女兒劉在芯出演，兩人將現實中母女身分延伸至銀幕之中，為角色增添真實情感；雖這是劉在芯的銀幕處女作，但在母親的親自指導下，母女倆展現高度默契，使拍攝過程進展順利。

郭威賢表示，該片此次入圍國際知名電影節，更在Cinequest電影節中角逐「最佳劇情類短片」，令他感到很欣慰，作品被肯定之餘，他也希望藉助藝術向大眾發出重要的提醒，強調亞裔移民的經歷值得被看見、理解和尊重，「我始終相信，亞裔要真正站起來，不是依靠少數人的成功，而是建立在整個社群彼此支持與團結之上。當我們願意發聲，沉默就會轉化為力量，邊緣也能走向中心。」

移民 亞裔 矽谷

