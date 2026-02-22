市府中央公園單車速限降至15哩 遭控曲解法規

紐約市一個騎行俱樂部日前控告市府將中央公園車道速限降至每小時15哩，導致騎手難以進行高強度的運動訓練。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 一騎行俱樂部日前控告市府，指市府曲解「薩米法」(Sammy's Law)，將中央公園 車道速限降至每小時15哩。代表車手的律師指出，15哩速限將使訓練與運動騎行難以進行。

在卸任前，前市長亞當斯(Eric Adams)市府將中央公園環園車道速限由20哩下調至15哩，紐約市單車俱樂部日前提出的訴狀中表示，新速限將迫使原本在園內訓練的競技型車手轉往城市道路。兩名資深競賽車手在宣誓聲明中指出，此舉使他們失去市區內為數不多的「高強度單車訓練的安全場地」，妨礙備賽。

法律文件中，已在公園騎行42年的索瓦耶(Sarah Chubb Sauvayre)表示，競賽訓練需要在不同時段維持高速騎行，否則無法建立比賽所需的力量與體能；她訓練時會隨時保持高度警覺，如同參賽狀態。

該案法律論點由媒體Streetsblog率先報導，核心在於市府援引「薩米法」降低速限。該法以2013年在展望公園西路被車撞死的一名男童命名，授權紐約市將多數街道速限降至20哩，並可在學校區域降至15哩。

單車俱樂部主張該法僅適用於機動車，對此市法律局未回應置評，但在法律文件中表示，薩米法「廣泛適用於車輛、電動微型載具及自行車」。俱樂部主席塔伯(Colin Taber)表示，車手已透過「中央公園騎行守則」維護安全，於清晨與深夜人潮最少時進行高速訓練。市交通局今年1月一份追蹤園內單車平均速度的報告顯示，只有上午9時前平均車速會超過15哩。

塔伯指出，若車手被迫離開公園轉往市區道路，或留在園內面臨罰單 ，且罰單現多屬刑事傳票形式，將難以維持競技水準，他也認為市府扭曲了薩米法的目的。

近年中央公園車道問題日益受關注，中央公園保護協會(Central Park Conservancy)亦曾提出馬車禁行。去年夏天，多起中央公園馬匹猝死事件引發爭議，將擱置已久的「萊德提案」(Ryder's Law)再度推向台前。該提案擬禁止中央公園及周邊地區的馬車營運，但最終遭議會否決。中央公園保護協會總裁兼執行長史密斯(Betsy Smith)同樣支持單車降速措施，認為明確且一致的速限可減少行人與車輛衝突。