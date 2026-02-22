我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

市府中央公園單車速限降至15哩 遭控曲解法規

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市一個騎行俱樂部日前控告市府將中央公園車道速限降至每小時15哩，導致騎手難以進行高強度的運動訓練。(記者范航瑜╱攝影)
紐約市一個騎行俱樂部日前控告市府將中央公園車道速限降至每小時15哩，導致騎手難以進行高強度的運動訓練。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市一騎行俱樂部日前控告市府，指市府曲解「薩米法」(Sammy's Law)，將中央公園車道速限降至每小時15哩。代表車手的律師指出，15哩速限將使訓練與運動騎行難以進行。

在卸任前，前市長亞當斯(Eric Adams)市府將中央公園環園車道速限由20哩下調至15哩，紐約市單車俱樂部日前提出的訴狀中表示，新速限將迫使原本在園內訓練的競技型車手轉往城市道路。兩名資深競賽車手在宣誓聲明中指出，此舉使他們失去市區內為數不多的「高強度單車訓練的安全場地」，妨礙備賽。

法律文件中，已在公園騎行42年的索瓦耶(Sarah Chubb Sauvayre)表示，競賽訓練需要在不同時段維持高速騎行，否則無法建立比賽所需的力量與體能；她訓練時會隨時保持高度警覺，如同參賽狀態。

該案法律論點由媒體Streetsblog率先報導，核心在於市府援引「薩米法」降低速限。該法以2013年在展望公園西路被車撞死的一名男童命名，授權紐約市將多數街道速限降至20哩，並可在學校區域降至15哩。

單車俱樂部主張該法僅適用於機動車，對此市法律局未回應置評，但在法律文件中表示，薩米法「廣泛適用於車輛、電動微型載具及自行車」。俱樂部主席塔伯(Colin Taber)表示，車手已透過「中央公園騎行守則」維護安全，於清晨與深夜人潮最少時進行高速訓練。市交通局今年1月一份追蹤園內單車平均速度的報告顯示，只有上午9時前平均車速會超過15哩。

塔伯指出，若車手被迫離開公園轉往市區道路，或留在園內面臨罰單，且罰單現多屬刑事傳票形式，將難以維持競技水準，他也認為市府扭曲了薩米法的目的。

近年中央公園車道問題日益受關注，中央公園保護協會(Central Park Conservancy)亦曾提出馬車禁行。去年夏天，多起中央公園馬匹猝死事件引發爭議，將擱置已久的「萊德提案」(Ryder's Law)再度推向台前。該提案擬禁止中央公園及周邊地區的馬車營運，但最終遭議會否決。中央公園保護協會總裁兼執行長史密斯(Betsy Smith)同樣支持單車降速措施，認為明確且一致的速限可減少行人與車輛衝突。

世報陪您半世紀

中央公園 紐約市 罰單

上一則

大紐約僑界新春團拜 李志強送祝福

下一則

男子華埠旁地鐵站連續持刀傷人 遭控多項罪名
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市這家披薩店 顧客甘願排隊2小時

紐約市這家披薩店 顧客甘願排隊2小時
暴雪後紐約市狗屎遍地 這些地方是重災區

暴雪後紐約市狗屎遍地 這些地方是重災區
全球自行車友善城市 蒙特婁意外登上北美第一

全球自行車友善城市 蒙特婁意外登上北美第一
遭控社媒成癮 查克柏格出庭為臉書辯護：未鎖定兒童

遭控社媒成癮 查克柏格出庭為臉書辯護：未鎖定兒童

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市民可能於本周末迎接最後一波「冬天的尾巴」，隨後便會有較往年更溫暖、更少雨的春季。(記者曹馨元╱攝影)

周末恐再降雪 隨後紐約將迎來少見暖春

2026-02-20 06:15

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我