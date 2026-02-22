男子華埠旁地鐵站連續持刀傷人 遭控多項罪名

28歲的男子日前涉嫌在華埠旁的地鐵站持刀傷人，被警方逮捕控罪。(市警提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)近期宣布，大陪審團已決定起訴28歲男子卡斯提歐(Dariel Castillo)；他於1月在鄰近華埠 的百老匯 ╱拉菲逸街地鐵站 (Broadway–Lafayette Station)，先後發起兩起針對陌生人的暴力案件，包括持刀威脅一名年輕女子，以及在短時間內刺傷另一名男子。

根據起訴書內容，卡斯提歐被控二級傷害罪、三級搶劫罪、四級重大竊盜罪等多項罪名。白艾榮指出，卡斯提歐涉嫌在短短數十分鐘內接連犯下暴力行為，其中包括一次刺傷案件，嚴重危害公共運輸系統安全。

檢方表示，1月28日凌晨約4時50分，卡斯提歐在百老匯╱拉菲逸街地鐵站搭乘北向F線列車期間，走近一名坐在車廂內的25歲女子，涉嫌強行搶走她的手機。當女子試圖取回手機時，卡斯提歐亮出刀子並威脅將對方刺傷。最終，女子成功取回手機，卡斯提歐則隨後下車並逃離現場。

約半小時後，凌晨5時20分左右，一名51歲男子進入同一座地鐵站時，遭卡斯提歐靠近並大聲喝令其離開。當該男子沿樓梯準備離站時，卡斯提歐尾隨其後，涉嫌持刀從背後多次刺傷男子。傷者隨後被送往醫院，接受多處刀傷治療。