快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

男子華埠旁地鐵站連續持刀傷人 遭控多項罪名

記者劉梓祁╱紐約報導
28歲的男子日前涉嫌在華埠旁的地鐵站持刀傷人，被警方逮捕控罪。(市警提供)
曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)近期宣布，大陪審團已決定起訴28歲男子卡斯提歐(Dariel Castillo)；他於1月在鄰近華埠百老匯╱拉菲逸街地鐵站(Broadway–Lafayette Station)，先後發起兩起針對陌生人的暴力案件，包括持刀威脅一名年輕女子，以及在短時間內刺傷另一名男子。

根據起訴書內容，卡斯提歐被控二級傷害罪、三級搶劫罪、四級重大竊盜罪等多項罪名。白艾榮指出，卡斯提歐涉嫌在短短數十分鐘內接連犯下暴力行為，其中包括一次刺傷案件，嚴重危害公共運輸系統安全。

檢方表示，1月28日凌晨約4時50分，卡斯提歐在百老匯╱拉菲逸街地鐵站搭乘北向F線列車期間，走近一名坐在車廂內的25歲女子，涉嫌強行搶走她的手機。當女子試圖取回手機時，卡斯提歐亮出刀子並威脅將對方刺傷。最終，女子成功取回手機，卡斯提歐則隨後下車並逃離現場。

約半小時後，凌晨5時20分左右，一名51歲男子進入同一座地鐵站時，遭卡斯提歐靠近並大聲喝令其離開。當該男子沿樓梯準備離站時，卡斯提歐尾隨其後，涉嫌持刀從背後多次刺傷男子。傷者隨後被送往醫院，接受多處刀傷治療。

卡斯提歐於年2月4日已被警方逮捕並控罪，本案案發地點屬華埠五分局及地鐵警區第四分局轄區，途經華人經常搭乘的B、D、F線列車。

地鐵站 華埠 百老匯

市府中央公園單車速限降至15哩 遭控曲解法規

曼達尼擬增副市長 設社區安全局
