2紐約市警涉包庇、竄改證據 遭起訴

曼哈頓地檢起訴市警Michael Caligiuri(左)及Ryan McLoughlin，稱兩人涉嫌掩蓋同僚酒駕車禍意外。(Dean Moses╱amNY╱攝影及授權)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)20日宣布，兩名紐約市 警因涉嫌包庇一宗涉及休班警員的酒後駕車事故、並操縱與竄改證據，遭大陪審團起訴。

被起訴的兩名警員分別為31歲的Michael Caligiuri及30歲的Ryan McLoughlin，兩人均隸屬於曼哈頓雀兒喜第10分局。檢方指控兩人涉及多項罪名，包括一級竄改公務紀錄、一級偽造商業紀錄、竄改實體證據，以及兩項公職人員瀆職罪。

白艾榮表示，兩名被告「為了保護同僚逃避責任，費盡心思」，此類行為損害公眾對執法機構的信任，「法律面前人人平等，無論其身分或背景如何」。

根據法庭文件，案件發生於2024年10月16日晚約10時18分，一名市民報警稱，在曼哈頓西26街與第八大道發生交通事故，肇事駕駛疑似酒後駕車。兩名被告奉命到場後，報案人告知其中一輛2020年款白色Infiniti SUV的駕駛疑似醉酒，並曾向自己出示警徽、自稱為警員，車內儀表板亦放有市警核發的停車證。

後經調查發現涉案駕駛為休班警員Eli Garcia，檢方指出，他當時無法找到車輛登記文件，但向兩名警員出示市警證件，過程中言語含糊、神情異常。Caligiuri並未就他醉酒的狀態作出詢問，反而刻意調整隨身攝影機角度，未完整拍攝與他的互動。

檢方稱，兩名被告隨後改以私人手機互傳簡訊溝通，避開隨身攝影機拍攝範圍。簡訊內容顯示，McLoughlin曾向Caligiuri發訊息稱「我不知道該怎麼辦」，Caligiuri回覆「情況很糟」。之後，Caligiuri甚至將自己的隨身攝影機交由McLoughlin手持，使畫面看似仍在正常拍攝，實則本人離開畫面並致電上級。

不久後，Garcia未經允許便自行駕車離開現場，留下駕照。檢方指出，兩名警員僅以手電筒照向離去車輛，未嘗試攔截，也未透過無線電通報其逃逸。

數小時後，一名值勤警官前往Garcia住處，發現其車輛違規停放於行人穿越道，並確認醉酒、不適合執勤，遂將他逮捕。Garcia隨後承認因受酒精和其他藥物影響而導致駕駛能力受損(DWAI)罪名，被判處有條件釋放、參加酒駕矯正課程、吊銷駕照90日，並須繳交逾1500元罰款與賠償金，目前已辭去警職。

兩名被告則於20日出庭，對全部指控不認罪。庭訊期間，多名警員到場旁聽以示支持；市警察工會(PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)則批評檢方過度起訴，並聲稱兩名警員只是履行職責，最終將被證明清白。