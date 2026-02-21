調升房產稅補預算 市議長反對

紐約市議會議長梅寧表示，市議會不會接受市長曼達尼(Zohran Mamdani)提出的調升房產稅方案。圖為兩人19日在曼哈頓上東區托育中心參加媒體活動。(取自市議會Flickr)

紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)20日表示，市議會「無法接受」市長曼達尼 (Zohran Mamdani)計畫調升房產稅的方案。梅寧20日在電視節目「Mornings On 1」受訪時說，議會將在制定議會版的預算方案時，尋找節流空間，而非加稅。

曼達尼17日了公布市府新財年的1270億元預算案，其中涉數十億元預算缺口。曼達尼表示，若州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會均拒絕批准向富人加稅，市府或將考慮提高房產稅。曼達尼將房產稅定位為最後手段，而任何房產稅上調都須獲市議會批准。

梅寧指出：「這項提議完全不可行。我們不能把9.5%的房產稅加在小房東、小商戶以及非洲裔與西語裔社區身上。」梅寧稱，議會尋找節流的重點將放在償債支出與醫療保健兩個領域。

她說，議會已依據她提出的「醫療問責法」(Healthcare Accountability)成立新辦公室。「過去我們經常被過度收費，現在可以確認是否按正確價格收費，並有機會每年節省數十億元。」同時，議會將檢視所有市府機構，尋找節流空間，包括顧問合約等可能存在額外成本的項目。

梅寧並強調，即便節流，也不會削減任何公共服務。「我們不會減少服務。我們要做的是找出浪費、欺詐與濫用的地方，避免市府為某些服務支付過高費用。」在曼達尼公布的初步預算案中，就涉及削減三大圖書館系統經費的計畫，招致了不少「背離競選承諾」的批評。

多名聯邦眾議員 當天在市政廳與曼達尼會面時，也對其房產稅提案表達了憂慮。布碌崙 (布魯克林)聯邦眾議員克拉克(Yvette Clarke)會後表示，與會者一致認為，在生活成本持續攀升的情況下，這項措施將造成負擔。出席會議的聯邦眾議員還包括高德曼(Dan Goldman)、納德勒(Jerry Nadler)與孟昭文等。

盡管在房產稅議題上與曼達尼立場不同，梅寧表示雙方關係良好，並保持定期會面與溝通。「我已清楚表達對房產稅立場，同時期待與市府有建設性的對話。」市議會預計在未來數周公布預算方案，市府最終預算須在6月30日(周二)前通過。