我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

調升房產稅補預算 市議長反對

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市議會議長梅寧表示，市議會不會接受市長曼達尼(Zohran Mamdani)提出的調升房產稅方案。圖為兩人19日在曼哈頓上東區托育中心參加媒體活動。(取自市議會Flickr)
紐約市議會議長梅寧表示，市議會不會接受市長曼達尼(Zohran Mamdani)提出的調升房產稅方案。圖為兩人19日在曼哈頓上東區托育中心參加媒體活動。(取自市議會Flickr)

紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)20日表示，市議會「無法接受」市長曼達尼(Zohran Mamdani)計畫調升房產稅的方案。梅寧20日在電視節目「Mornings On 1」受訪時說，議會將在制定議會版的預算方案時，尋找節流空間，而非加稅。

曼達尼17日了公布市府新財年的1270億元預算案，其中涉數十億元預算缺口。曼達尼表示，若州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會均拒絕批准向富人加稅，市府或將考慮提高房產稅。曼達尼將房產稅定位為最後手段，而任何房產稅上調都須獲市議會批准。

梅寧指出：「這項提議完全不可行。我們不能把9.5%的房產稅加在小房東、小商戶以及非洲裔與西語裔社區身上。」梅寧稱，議會尋找節流的重點將放在償債支出與醫療保健兩個領域。

她說，議會已依據她提出的「醫療問責法」(Healthcare Accountability)成立新辦公室。「過去我們經常被過度收費，現在可以確認是否按正確價格收費，並有機會每年節省數十億元。」同時，議會將檢視所有市府機構，尋找節流空間，包括顧問合約等可能存在額外成本的項目。

梅寧並強調，即便節流，也不會削減任何公共服務。「我們不會減少服務。我們要做的是找出浪費、欺詐與濫用的地方，避免市府為某些服務支付過高費用。」在曼達尼公布的初步預算案中，就涉及削減三大圖書館系統經費的計畫，招致了不少「背離競選承諾」的批評。

多名聯邦眾議員當天在市政廳與曼達尼會面時，也對其房產稅提案表達了憂慮。布碌崙(布魯克林)聯邦眾議員克拉克(Yvette Clarke)會後表示，與會者一致認為，在生活成本持續攀升的情況下，這項措施將造成負擔。出席會議的聯邦眾議員還包括高德曼(Dan Goldman)、納德勒(Jerry Nadler)與孟昭文等。

盡管在房產稅議題上與曼達尼立場不同，梅寧表示雙方關係良好，並保持定期會面與溝通。「我已清楚表達對房產稅立場，同時期待與市府有建設性的對話。」市議會預計在未來數周公布預算方案，市府最終預算須在6月30日(周二)前通過。

世報陪您半世紀

曼達尼 眾議員 布碌崙

上一則

為拍抖音翻越皇后區大橋 1少年失足重傷 2被控

下一則

達暫定協議 長老會醫院護士40天罷工落幕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

國會眾議員高德曼：低風險移民不應關押拘留中心

國會眾議員高德曼：低風險移民不應關押拘留中心
伊州長新財年預算案 擬對社媒企業大幅徵稅

伊州長新財年預算案 擬對社媒企業大幅徵稅
內陸台美商會拜訪聯邦議員

內陸台美商會拜訪聯邦議員
紐約客談／曼達尼增房屋稅 從劫富濟貧變劫中產濟貧？

紐約客談／曼達尼增房屋稅 從劫富濟貧變劫中產濟貧？

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」