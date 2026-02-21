松柏之家春節宴 長者玩樂好開心

松柏之家社區服務中心20日在布碌崙8大道酒樓舉行春節慶祝活動。(記者顏潔恩╱攝影)

松柏之家社區服務中心20日在布碌崙 (布魯克林)8大道酒樓舉行春節 慶祝活動，攜手眾多社區合作夥伴及多位民選官員歡聚，向長者及社區家庭傳遞節日的溫暖與關懷，共有各界嘉賓超過300人出席。

當日主辦單位除提供美味佳餚外，還準備了金元寶、馬年娃娃等獎品供抽獎，松柏之家中心的會員們在過去幾個月來也籌備並演出多個中華舞蹈和曲目，贏得現場一陣陣熱烈掌聲、氣氛熱絡。

松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀表示，過去都選在中心內舉辦活動，但為了可以齊聚三個中心的300多位老人家，特意在酒樓辦宴席；他們希望藉此活動可以讓長者們彼此互動與交流，加深連結，並且大家在華人 最重視的春節裡團聚，具有很深的意義，看到老人家臉上的笑容感到很欣慰。

一名在羊頭灣服務中心參加活動已有20多年的長者陳阿姨表示，她和丈夫都很喜歡熱鬧的氣氛，特別是到了70、80歲的年紀，「只要有機會都會出門跟朋友一起玩。」況且春節還是華人最重視的喜慶日子，可以跟老朋友們一起團聚很是開心。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、米婷絲(Marcela Mitaynes)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、州眾議會49選區領袖謝曉瓊以及其他民選官員代表等眾多嘉賓都參加了活動；他們在致辭中都表示，很榮幸可以參與當日活動，祝福長者們春節快樂、身體健康、馬年如意。