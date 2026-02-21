華人家長會攜法拉盛圖書館 親子做燈籠

華人家長會(CAPA)與皇后區公共圖書館法拉盛分館舉行記者會，宣布將再度合作舉辦「文化橋樑：元宵節親子動手做燈籠」活動。(記者高雲兒╱攝影)

農曆新年剛過數日，元宵佳節將至。華人 家長會(CAPA)與皇后區公共圖書館法拉盛 分館舉行記者會，宣布將再度合作舉辦「文化橋梁：元宵節 親子動手做燈籠」活動。主辦方表示，該活動歷年吸引約300至400名家長與學生參與，規模逐年成長，已成為法拉盛社區最具代表性的家庭節慶活動之一。

圖書館館長曾陽和副館長邱辛曄在會上感謝華人家長會多年來與圖書館攜手合作。華人家長會創辦人暨理事會主席朱寶玲(Pauline Chu)表示，家長會成立於1987年，明年將迎來40周年。元宵燈籠活動最初僅在PS244校內小規模舉行，11年前與法拉盛圖書館合作後，場地與規模逐步擴大，參與人數年年攀升。她表示，今年活動經費主要由家長會自行負擔，希望讓更多家庭免費參與。她也期盼未來能有更多社區組織、企業與民選官員加入贊助行列，共同支持文化教育活動，讓活動持續發展、惠及更多家庭。

朱寶玲說，今年活動獲第25學區協力支持，並有公立PS24小學、PS120小學、PS244小學及PS214小學共同參與籌備。不過她強調，活動並不限於上述學校學生，將開放全社區家庭免費參加。活動所有材料免費提供，孩子可利用紅包紙製作不同造型與顏色的燈籠，完成後帶回家裝飾，為元宵節增添喜慶氣氛。活動前主辦方亦邀請各校家長協調員及志工接受培訓，再回校指導學生，擴大文化推廣效益。

市主計長李文辦公室代表朱蕾、國會眾議員孟昭文辦公室代表李越、市議員黃敏儀辦公室代表Rosie Kim都鼓勵家庭把握機會參與，不僅讓孩子在歡樂中認識元宵節由來與文化內涵，也為海外華人家庭搭建世代傳承的文化橋梁。活動將於28日(周六)下午1時在法拉盛圖書館地下會議室A&B教室舉行，地址為法拉盛緬街41-17號，免費開放。