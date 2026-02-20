我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

王大仁家族當代藝術空間 開幕

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人設計師王大仁(右)家族打造的亞裔文化機構「The Wang Contemporary」(TWC)於曼哈頓華埠包厘街58號開幕，19日晚舉行開幕典禮，他當日也為母親應鶯(左)慶祝生日。(記者范航瑜╱攝影)
華人設計師王大仁(右)家族打造的亞裔文化機構「The Wang Contemporary」(TWC)於曼哈頓華埠包厘街58號開幕，19日晚舉行開幕典禮，他當日也為母親應鶯(左)慶祝生日。(記者范航瑜╱攝影)

由華人設計師王大仁(Alexander Wang)家族打造的亞裔文化機構「The Wang Contemporary」(TWC)於曼哈頓華埠包厘街(Bowery)58號開幕，19日晚舉行開幕典禮，並配合農曆新年推出展覽「兩萬種變奏：飛行中的紙飛機」(20,000 Variations On A Paper Plane)。

TWC由王大仁與其母應鶯(Yin Wang)創立，以使命為導向，定位為涵蓋藝術、設計、音樂與表演的亞裔創意平台。空間兼具資深與新銳藝術家展示功能，同時作為在地社區與國際觀眾交流場域，並計畫推動可負擔藝術活動與跨界合作，讓全球創意聲音與華埠歷史脈絡產生連結。

王大仁表示，他成長於亞裔家庭，過去較少見到能呈現亞裔故事與創造力的空間，設立此場域旨在提供新一代藝術與創意工作者更多能見度、支持與社群推廣。應鶯表示，將機構設於華埠百年建築內具有象徵意義，代表文化延續與韌性，也為亞洲敘事提供長久且具體的承載空間。

這座穹頂建築擁有逾百年歷史，此次亦為首度由華裔持有。王大仁家族信託基金於去年8月以950萬元購入該曼哈頓華埠地標建築「匯豐大樓」。大樓建於1923年，長年由金融機構使用，1999年起由匯豐銀行持有。市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)2011年投票通過將包厘街58號外觀列為受保護建築。2021年，匯豐銀行將零售分行出售給公民銀行(Citizens Bank)。

配合農曆新年開幕，藝術團體MSCHF呈現行為展覽「兩萬種變奏：飛行中的紙飛機」。20日至22日，每日中午12時至下午6時，紅金色紙飛機自建築中央圓形天窗飄落，並由尹然俊(Yeonjoon Yoon)現場即興演奏持續變化的鋼琴樂章。

每架紙飛機隨機印有自5000個常見英文名詞抽取的一個詞語，形成具機率意味的占卜形式。訪客可拾起並展開紙飛機閱讀字詞，透過互動體驗活化歷史空間。活動免費向公眾開放，但須事先於官方網站20000planes.com預約。

華人設計師王大仁與家人合影。(記者范航瑜／攝影)
華人設計師王大仁與家人合影。(記者范航瑜／攝影)
19日晚舉行的開幕典禮配合農曆新年推出展覽「兩萬種變奏：飛行中的紙飛機」(20,...
19日晚舉行的開幕典禮配合農曆新年推出展覽「兩萬種變奏：飛行中的紙飛機」(20,000 Variations On A Paper Plane)。(記者范航瑜╱攝影)

世報陪您半世紀

華埠 亞裔 匯豐

上一則

市府整頓健身房會員制 187家業者收警告信

下一則

周末恐再降雪 隨後紐約將迎來少見暖春
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

愛藝術/科技人 楚沛 守護舊金山華埠百年華人戲院

愛藝術/科技人 楚沛 守護舊金山華埠百年華人戲院
芝中餐廚師華埠遭劫車重毆至殘 兇嫌獲刑20年

芝中餐廚師華埠遭劫車重毆至殘 兇嫌獲刑20年
奔馬藝術 華人藝術家具象有力 抽象有喻意

奔馬藝術 華人藝術家具象有力 抽象有喻意
紐約曼哈頓華埠炮竹文化節 上萬民眾湧入羅斯福公園

紐約曼哈頓華埠炮竹文化節 上萬民眾湧入羅斯福公園

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕