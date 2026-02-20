王大仁家族當代藝術空間 開幕

華人設計師王大仁(右)家族打造的亞裔文化機構「The Wang Contemporary」(TWC)於曼哈頓華埠包厘街58號開幕，19日晚舉行開幕典禮，他當日也為母親應鶯(左)慶祝生日。(記者范航瑜╱攝影)

由華人設計師王大仁(Alexander Wang)家族打造的亞裔 文化機構「The Wang Contemporary」(TWC)於曼哈頓華埠 包厘街(Bowery)58號開幕，19日晚舉行開幕典禮，並配合農曆新年推出展覽「兩萬種變奏：飛行中的紙飛機」(20,000 Variations On A Paper Plane)。

TWC由王大仁與其母應鶯(Yin Wang)創立，以使命為導向，定位為涵蓋藝術、設計、音樂與表演的亞裔創意平台。空間兼具資深與新銳藝術家展示功能，同時作為在地社區與國際觀眾交流場域，並計畫推動可負擔藝術活動與跨界合作，讓全球創意聲音與華埠歷史脈絡產生連結。

王大仁表示，他成長於亞裔家庭，過去較少見到能呈現亞裔故事與創造力的空間，設立此場域旨在提供新一代藝術與創意工作者更多能見度、支持與社群推廣。應鶯表示，將機構設於華埠百年建築內具有象徵意義，代表文化延續與韌性，也為亞洲敘事提供長久且具體的承載空間。

這座穹頂建築擁有逾百年歷史，此次亦為首度由華裔持有。王大仁家族信託基金於去年8月以950萬元購入該曼哈頓華埠地標建築「匯豐 大樓」。大樓建於1923年，長年由金融機構使用，1999年起由匯豐銀行持有。市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)2011年投票通過將包厘街58號外觀列為受保護建築。2021年，匯豐銀行將零售分行出售給公民銀行(Citizens Bank)。

配合農曆新年開幕，藝術團體MSCHF呈現行為展覽「兩萬種變奏：飛行中的紙飛機」。20日至22日，每日中午12時至下午6時，紅金色紙飛機自建築中央圓形天窗飄落，並由尹然俊(Yeonjoon Yoon)現場即興演奏持續變化的鋼琴樂章。