美東華人學術聯誼會 新屆職員拜訪經文處

美東華人學術聯誼會第51屆領導及董事團隊訪問駐紐約台北經濟文化辦事處，處長李志強(左五)接待。圖中左四為聯誼會本屆董事長林豐堡、右五為會長吳振藩、右四為董事會主席兼顧問鄭向元。(記者許君達╱攝影)

美東華人 學術聯誼會(CAAPS)近日完成第51屆職員改選，新任領導及董事團隊19日訪問駐紐約台北經濟文化辦事處，處長李志強接待。

美東華人學術聯誼會1975年成立，現有會員近500人，均為美東地區的產業界、學術界和政界精英，是在美華裔學術界規模最大的會社。聯誼會本年度領導層成員包括董事長林豐堡、會長吳振藩、董事會主席兼顧問鄭向元等。

林豐堡說，當日訪問經文處的主要目的是向外交人員拜年，同時分享年會和年度重要工作的籌辦情況。聯誼會每年都會在紐約舉辦大型年會，今年的年會將於8月16日(周日)在法拉盛喜來登酒店舉辦。吳振藩說，本年度的主題為「在人工智慧 時代推動學術的發展」，中華民國 國家科學及技術委員會主任委員吳誠文將專程赴紐約發表演講。年會將設六個功能組別，分別以智慧醫療、城市建築、交通運輸、文化教育、新興科技和財經金融為主題分組交流。

聯誼會還將於2月28日(周六)在經文處主辦攬才團活動，台灣11所大學的校長當日將組團前來紐約，爭取以優惠的政策和待遇延攬在美人才赴台任教。此外，聯誼會今年計畫推動的一項新工作是與聯合國旗下的非營利機構合作，向世界推介台灣的智慧醫療產業。

李志強在交流中關注美國人工智慧前沿科技能夠如何與台灣的科技產業合作，使其在台落地並反過來促進台灣的產業發展，並詢問外交機構能如何在產業和學術交流中起到助力作用。