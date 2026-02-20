霍楚政策轉彎 暫停紐約Waymo自動駕駛測試

在遭到網約車、街道安全維權團體的反對後，州長霍楚改變立場，撤回在紐約州北部地區測試Waymo自動駕駛汽車的提案。(美聯社)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)原在「州情咨文」(State of the State)中提出在紐約州北部地區測試Waymo的自動駕駛汽車，但在遭到網約車、街道安全維權團體的反對後，已改變立場，撤回這項措施；州長辦公室19日證實，這項改動已納入她的州預算提案的「30天修正案」中。

州長發言人巴特勒(Sean Butler)表示，在與包括州議會在內的相關人士商談後，很明顯未獲得足夠的支持來推進這項措施，且目前尚不清楚霍楚未來是否會再次推動。

據悉，霍楚的政策轉向也發生在Siena Research Institute為Black Car Fund進行並公布的一項民調之後，該調查顯示，近六成紐約州北部居民反對自動駕駛車輛在自家社區試行。

逾半數受訪者表示，他們因安全疑慮而反對自駕車 輛，尤其擔心惡劣天氣下的行車安全，以及擔憂自駕車將使網約車司機失業；針對霍楚撤回提案，網約車司機團體表示讚賞。

Black Car Fund執行長戈德斯坦(Ira Goldstein)感謝霍楚將提案從州預算草案中移除，認為她聆聽了紐約州司機、小商家的社區的關切和意見，「若允許商業用途的無人駕駛車輛在紐約州任何地方上路，將標誌著一項重大的政策轉變，對通過開車賴以為生的司機、社區的安全都會產生深遠影響」。

紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)代表德賽(Bhairavi Desai)稱提案「極不受歡迎」，並呼籲在市府和州府完成全面研究前，應暫停推動自動駕駛車輛。

不過科技產業貿易團體Chamber for Progress創辦人兼執行長科瓦切維奇(Adam Kovacevich)批評說，霍楚改變立場，等於讓紐約州無法享有自動駕駛車在其他州帶來的益處。

他引用其組織去年5月所做的民調數據，稱多數紐約居民支持測試並擴大自駕車的使用。