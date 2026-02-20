市府整頓健身房會員制 187家業者收警告信

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市府向全市187家健身房及運動中心寄發警告通知，涵蓋PureGym、Planet Fitness與Equinox等連鎖業者，禁止誤導性廣告、誘餌定價，以及設計讓取消困難的做法。(本報檔案照)
紐約市曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)19日展開突擊行動，向全市187家健身房及運動中心寄發警告通知，涵蓋PureGym、Planet Fitness與Equinox等連鎖業者，要求遵守州法及市消費者保護法，禁止誤導性廣告、誘餌定價，以及設計讓取消困難的做法。

此行動屬於執行曼達尼先前簽署的行政令的一部分，該命令要求DCWP在全市打擊隱藏雜費與會員制陷阱。市府相關人士指出，此行動將配合州檢察長針對複雜退會條款的執法與和解案例，強化對會員制服務市場的監管。 

曼達尼表示，紐約市民不應為了取消健身房會員而需要專人協助，若業者讓加入容易、退出困難，市府將依法執行並保障民眾的時間與金錢。DCWP局長萊文(Sam Levine)指出，市府已向全市業者發出明確警告，對以欺騙手法傷害消費者及守法業者的行為，將採取強力執法。 

市府指出，部分業者以繁瑣且不必要的程序阻礙退出會員，例如看似免費的優惠在註冊後卻產生未預期費用，或在未清楚揭露情況下設置額外行政上的要求，延遲受理取消申請。2025年，DCWP已接獲數十宗投訴，反映退會困難。去年6月，高端健身房集團Equinox就曾因會員取消困難問題達成60萬元和解。

這類會員制陷阱和硬退會流程並非個案。去年美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)起訴多家健身連鎖業者，指控其讓會員難以取消合約，必須與特定管理人面談或透過郵寄表格等繁複程序完成退會，導致數以萬計消費者面臨額外收費和持續扣款。此外，去年生效的一項紐約州新法也已有規範，要求業者在收到取消通知後於十個工作日內完成退會程序並退款，且會員在簽約後短期內反悔不得收取罰金。

簡化退會流程、避免隱藏費用，對健身業等會員制服務來說已成監管重點，雖然FTC一度提出「一鍵取消」(Click-to-Cancel)規則要求取消流程與加入流程同樣簡便，但該規則在司法審查中遭到阻擋，使得地方措施更顯重要。 

去年6月，高端健身房集團Equinox曾因會員取消困難問題達成60萬元和解。圖為...
