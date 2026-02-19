我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

市預算案 小班制編列巨額資金

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼達尼首份預算案的重點支出包括編列更多資金以達成州府「小班制」法案要求。(取自曼達尼官方X平台帳號)
曼達尼首份預算案的重點支出包括編列更多資金以達成州府「小班制」法案要求。(取自曼達尼官方X平台帳號)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)公布任內的首份預算案中，教育領域的重點支出包括編列更多資金以達成州府「小班制」(class size law)法案要求，資助市府的免費夏令營計畫以及學前特殊教育服務，體現曼達尼教育政策的優先次序。

根據州府法令，紐約市須將小學班級人數上限控制在20人，高中則為25人。規定要求下學年須有80%的班級達標，並於2027至2028學年全面普及。曼達尼在預算案中為此撥款近5億4300萬元，並估計在隨後三個財年中，每年的相關支出將增至近9億4300萬元。

市教育局在執行小班制法案的進程中已面臨挑戰，並豁免包括八所特殊高中(Specialized High Schools)在內的數千所「高需求」學校，使其無需達到人數標準。

隨著擁擠的學校必須限制招生人數、增聘教師、新建校舍或申請豁免，達標難度將越來越大。市府官員此前曾警告，若要完全達標，需額外聘請約6000名教師，成本將超過6億元。

疫情期間利用聯邦一次性紓困金啟動的「夏日崛起」(Summer Rising)計畫，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排，豐富學生假期生活的同時也便利家長，每年開放的逾十萬名額往往供不應求。

該計畫過去一直採年度撥款模式，市府此前並未保證今年夏天仍有經費。而曼達尼在初步預算案中為其編列1億600萬元，並承諾未來三個財年的經費穩定。

此外，市府續撥7000萬元以支持學前特殊教育服務，亦撥款每年5000萬元，用於在第75學區特殊教育(D75 program)開設新班級，支援有複雜特教需求的學生。

世報陪您半世紀

曼達尼 紐約市 疫情

上一則

紐約客談／曼達尼增房屋稅 從劫富濟貧變劫中產濟貧？

下一則

孟昭文爭取 皇后區獲1800萬經費
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市長曼達尼擬削減警局預算 取消增聘5000名市警

紐約市長曼達尼擬削減警局預算 取消增聘5000名市警
曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」
日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相
曼達尼或調升房產稅以填補赤字 與州府稅改立場分歧

曼達尼或調升房產稅以填補赤字 與州府稅改立場分歧

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜