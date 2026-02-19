市預算案 小班制編列巨額資金

曼達尼首份預算案的重點支出包括編列更多資金以達成州府「小班制」法案要求。(取自曼達尼官方X平台帳號)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)公布任內的首份預算案中，教育領域的重點支出包括編列更多資金以達成州府「小班制」(class size law)法案要求，資助市府的免費夏令營計畫以及學前特殊教育服務，體現曼達尼教育政策的優先次序。

根據州府法令，紐約市須將小學班級人數上限控制在20人，高中則為25人。規定要求下學年須有80%的班級達標，並於2027至2028學年全面普及。曼達尼在預算案中為此撥款近5億4300萬元，並估計在隨後三個財年中，每年的相關支出將增至近9億4300萬元。

市教育局在執行小班制法案的進程中已面臨挑戰，並豁免包括八所特殊高中(Specialized High Schools)在內的數千所「高需求」學校，使其無需達到人數標準。

隨著擁擠的學校必須限制招生人數、增聘教師、新建校舍或申請豁免，達標難度將越來越大。市府官員此前曾警告，若要完全達標，需額外聘請約6000名教師，成本將超過6億元。

疫情 期間利用聯邦一次性紓困金啟動的「夏日崛起」(Summer Rising)計畫，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排，豐富學生假期生活的同時也便利家長，每年開放的逾十萬名額往往供不應求。

該計畫過去一直採年度撥款模式，市府此前並未保證今年夏天仍有經費。而曼達尼在初步預算案中為其編列1億600萬元，並承諾未來三個財年的經費穩定。

此外，市府續撥7000萬元以支持學前特殊教育服務，亦撥款每年5000萬元，用於在第75學區特殊教育(D75 program)開設新班級，支援有複雜特教需求的學生。