孟昭文爭取 皇后區獲1800萬經費

國會眾議員孟昭文近日宣布，她在最新通過並由總統簽署成法的聯邦政府撥款法案中，為皇后區爭取了近1800萬元社區專案經費。 (本報檔案照)

國會眾議員孟昭文宣布，她在國會最新通過並由總統簽署成法的聯邦政府 撥款法案中，為皇后區 爭取了近1800萬元社區專案經費(Community Project Funding)，將用於15項與地方建設或公共服務有關的項目，涵蓋教育、公共安全、科技創新與社區發展等領域。

孟昭文為眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)資深成員之一。該委員會負責聯邦機構與各項計畫的撥款。此次社區專案經費總額為1799萬4000元，較上一輪的專案經費增加近500萬元。本輪經費已納入新一輪政府支出法案中，為聯邦政府提供至2026財政年度結束的資金，相關法案已獲參、眾兩院通過生效。

在受惠機構中，皇后區社區學院(Queensborough Community College)獲315萬元，用於興建托育中心，協助學生與教職員解決育兒障礙。法拉盛灣守護者(Guardians of Flushing Bay)獲103萬1000元，用於打造漂浮式海岸韌性中心，作為水質監測與社區教育平台。

消防設施方面，位於馬斯佩(Maspeth)的市消防局第288小隊及HazMat 1消防站獲200萬元，用於整修1914年起啟用的設施；森林小丘(Forest Hills)的消防站也獲200萬元，翻修內外結構及空調系統。

教育與科技發展亦為重點。皇后學院(Queens College)此次共獲三筆共103萬多元，分別用於擴建科技孵化器、設立奈米製造潔淨室實驗室，以及成立數位鑑識工作小組，以支援執法機構的數據分析需求。可樂娜(Corona)的紐約市 科學館(New York City Hall of Science)獲103萬1000元，將開發與美國太空署(NASA)「Artemis III」登月任務相關教育與研究計畫。

公共安全方面，市警總局獲多項資助，包括建立流動指揮中心、支持「Queens Explorer Program」青少年警政培訓計畫，以及安裝車牌辨識系統，協助尋找失竊車輛與失蹤人口。此外，紐約市府亦獲103萬1000元，以推廣「988自殺與危機生命熱線」的公共資訊。此外，紐約童子軍俱樂部(Boys’ Club of New York)獲22萬5000元，在皇后區推廣STEM教育。