黃敏儀法拉盛慶農曆年 樂見社區歡聚

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區各地的家庭、社區領袖與機構代表等齊聚一堂，以精彩的文化表演、美食與社區資源，共同歡慶農曆新年丙午馬年。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
紐約市議會副領袖黃敏儀近日在皇后區法拉盛天廣(Tangram)舉辦農曆新年慶祝活動，來自皇后區各地的家庭、社區領袖與機構代表等齊聚一堂，以精采的文化表演、美食與社區資源，共同歡慶農曆新年丙午馬年。

黃敏儀表示，能夠在法拉盛舉辦自己的首次農曆新年慶典並參與社區各地的慶祝活動，她感到自豪。農曆新年是家人與鄰里團聚、傳承傳統、分享新一年希望與喜悅的重要時刻，「我在法拉盛長大時，社區裡還沒有這麼多的慶祝活動。今天看到這麼多家庭齊聚一堂，更讓我們明白慶典的重要性。它們幫助我們與傳統保持連結，並將文化傳承給子孫後代。」

慶典節目豐富多彩，包括新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)帶來的傳統舞蹈、紐約韓裔青年合唱團(Korean American Youth Choir of New York)的精彩演出，以及NYBBC跆拳道學校的武術表演，展現法拉盛多元文化的活力與魅力。多個社區機構亦設攤提供資源與資訊，包括皇后區公共圖書館、市長移民事務辦公室(Mayor’s Office of Immigrant Affairs)等。

活動上，黃敏儀向法拉盛圖書館館長曾陽頒發市議會褒揚狀，表彰其卓越的領導與對社區服務的奉獻。黃敏儀表示，熟悉法拉盛的人都知道，法拉盛圖書館是社區的核心與靈魂。在曾館長帶領下，圖書館變得更加友善、創新，並回應多元讀者需求，鞏固其作為社區基石的角色。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、州眾議員伯格(Sam Berger)、市議員黃友興、法官江伊敏、王怡芳等與會支持。

活動上，市議員黃敏儀(左一)向法拉盛圖書館館長曾陽(中)頒發市議會褒揚狀，表彰其卓越領導與對社區服務的奉獻。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約市議會副領袖黃敏儀近日在皇后區法拉盛天廣舉辦農曆新年慶祝活動。(黃敏儀辦公室提供)
皇后區各地的家庭、社區領袖與機構代表等齊聚一堂，以精彩的文化表演、美食與社區資源，共同歡慶農曆新年丙午馬年。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛 皇后區 韓裔

紐約客談／華爾道夫變局 美中蜜月落幕

布碌崙華人春節晚會 喜氣洋洋
