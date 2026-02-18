我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

「馬到成功」 紐約台灣會館熱鬧迎新春

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約台灣會館17日舉辦「馬到成功・迎新春」農曆新年慶祝活動。(台灣會館提供)
紐約台灣會館17日舉辦「馬到成功・迎新春」農曆新年慶祝活動。(台灣會館提供)

紐約台灣會館17日舉辦「馬到成功・迎新春」農曆新年慶祝活動，近250位社區民眾、僑界代表與多位民選官員共襄盛舉，在熱鬧的舞獅鑼鼓聲中迎接嶄新的馬年。

活動由祥獅獻瑞揭開序幕，象徵新的一年吉祥如意、好運連連。現場鑼鼓齊鳴，為新春慶祝注入滿滿活力與祝福。活動現場有春聯書寫、馬年主題剪紙與花燈、布袋戲體驗及有獎徵答，讓不同年齡層的民眾都能在走春活動中親身感受台灣傳統年俗文化。現場亦準備應景年節點心與台灣風味年菜，讓來賓在品嚐年味的同時，感受濃厚的新春氛圍與溫暖的人情味。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強致詞表示，能夠在海外與鄉親朋友一同歡度農曆新年，格外溫馨也格外感動。他肯定會館多年來深耕僑界、推廣台灣文化，在海外凝聚社區情感、發揮重要橋梁角色，並祝福大家在馬年馬到成功，期許僑界持續團結向前，讓台灣在國際舞台上發光發熱。

台灣會館理事長蘇春槐表示，成立於1986年的台灣會館，距今已有40周年。會館是海外台灣人的厝，也是讓美國主流社會認識台灣的橋梁，在過去一年，會館致力為社區帶來更多的文化和社交活動，未來也計畫在原址上改建，打造七層高的大樓，以納入圖書館以及更多教室等，為更多有需要的人提供一個接觸台灣文化的社區空間。

活動中，紐約華僑文教中心主任王怡如頒發「2025年台灣華語文學習中心績優評鑑—最優」獎項，肯定會館在華語教育推廣上的努力與成果。

眾議員金兌錫(Ron Kim)、布朗斯丁(Edward C.Braunstein)則為會館頒發了州眾議會褒揚決議，慶祝亞裔社區迎接馬年的慶祝活動，並表揚其對紐約州在文化、經濟與社會層面的積極影響。會館代表於活動現場接受此項榮譽。

除上述官員外，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、行政組組長許益源、紐約華僑文教中心副主任王鈺淇、州參議員劉醇逸辦公室主任盧美華等與會。

紐約台灣會館17日舉辦「馬到成功・迎新春」農曆新年慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約台灣會館17日舉辦「馬到成功・迎新春」農曆新年慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約台灣會館17日舉辦「馬到成功・迎新春」農曆新年慶祝活動。(記者鄭怡嫣 / 攝...
紐約台灣會館17日舉辦「馬到成功・迎新春」農曆新年慶祝活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

世報陪您半世紀

亞裔 眾議員 紐約州

上一則

納蘇郡亞裔慶新春 3000人同樂

下一則

聯邦再撥7700萬 門戶隧道仍未復工
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

AAAC 美國亞裔活動中心首度匯聚九國文化交流同迎春博覽會圓滿落幕

AAAC 美國亞裔活動中心首度匯聚九國文化交流同迎春博覽會圓滿落幕
劉醇逸宣布2月19日貝賽免費肺癌流動篩檢 開放預約

劉醇逸宣布2月19日貝賽免費肺癌流動篩檢 開放預約
州眾議會亞太裔工作組慶馬年 表彰社區人士

州眾議會亞太裔工作組慶馬年 表彰社區人士
亞裔平權聯盟攜手民代集會 為亞裔社區爭州預算

亞裔平權聯盟攜手民代集會 為亞裔社區爭州預算

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉