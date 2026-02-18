「馬到成功」 紐約台灣會館熱鬧迎新春

紐約台灣會館17日舉辦「馬到成功・迎新春」農曆新年慶祝活動。(台灣會館提供)

紐約台灣會館17日舉辦「馬到成功・迎新春」農曆新年慶祝活動，近250位社區民眾、僑界代表與多位民選官員共襄盛舉，在熱鬧的舞獅鑼鼓聲中迎接嶄新的馬年。

活動由祥獅獻瑞揭開序幕，象徵新的一年吉祥如意、好運連連。現場鑼鼓齊鳴，為新春慶祝注入滿滿活力與祝福。活動現場有春聯書寫、馬年主題剪紙與花燈、布袋戲體驗及有獎徵答，讓不同年齡層的民眾都能在走春活動中親身感受台灣傳統年俗文化。現場亦準備應景年節點心與台灣風味年菜，讓來賓在品嚐年味的同時，感受濃厚的新春氛圍與溫暖的人情味。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強致詞表示，能夠在海外與鄉親朋友一同歡度農曆新年，格外溫馨也格外感動。他肯定會館多年來深耕僑界、推廣台灣文化，在海外凝聚社區情感、發揮重要橋梁角色，並祝福大家在馬年馬到成功，期許僑界持續團結向前，讓台灣在國際舞台上發光發熱。

台灣會館理事長蘇春槐表示，成立於1986年的台灣會館，距今已有40周年。會館是海外台灣人的厝，也是讓美國主流社會認識台灣的橋梁，在過去一年，會館致力為社區帶來更多的文化和社交活動，未來也計畫在原址上改建，打造七層高的大樓，以納入圖書館以及更多教室等，為更多有需要的人提供一個接觸台灣文化的社區空間。

活動中，紐約華僑文教中心主任王怡如頒發「2025年台灣華語文學習中心績優評鑑—最優」獎項，肯定會館在華語教育推廣上的努力與成果。

州眾議員 金兌錫(Ron Kim)、布朗斯丁(Edward C.Braunstein)則為會館頒發了州眾議會褒揚決議，慶祝亞裔 社區迎接馬年的慶祝活動，並表揚其對紐約州 在文化、經濟與社會層面的積極影響。會館代表於活動現場接受此項榮譽。