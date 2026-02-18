紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

為了減少甲烷排放，紐約市 正在推行一項強制垃圾回收堆肥計畫，要求居民將有機垃圾和普通垃圾分開，未能做到的住宅和建築物將被處以罰款。

市清潔局說，所有住宅大樓現在都必須將食物殘渣、沾有食物的容器和庭院垃圾與普通垃圾桶分開，這些有機垃圾必須單獨裝入一隻專門的棕色垃圾桶。不遵守此項規定的罰款金額為：初犯罰款25元，三次及以上違規將被罰款300元。

這項違規罰款於2025年4月開始實施。然而，時任市長亞當斯 (Eric Adams)在實施幾周後由於遭到市民強烈反彈，於是決定暫停執行這項罰款計畫。 2026年1月新市長曼達尼 (Zohran Mamdani)就職後，市府很快恢復了這項罰款計畫。

這項垃圾分類計畫也稱「堆肥計畫」，旨在幫助減少當地垃圾掩埋場的甲烷氣體污染。甲烷被認為是導致全球氣溫上升的主要因素之一。另一方面，收集到的有機垃圾將被加工成富含營養的土壤，用於公園和花園，或送往處理廠轉化為可再生天然氣，這種永續資源有助於降低飛漲的能源價格。

市清潔局發言人格拉尼亞尼(Gragnani)表示，這項強制性計畫對部分市民來說可能需要一段時間才能適應。「我們知道這需要人們的行為發生重大改變，而這些改變需要時間。」

市清潔局前研究和營運主管麥克布萊德(Samantha MacBride)認為，市府啟動這項堆肥計畫並不是為了撈錢，益處可能需要一段時間才能顯現。要讓這個計畫穩固有效、長期運作，需要做的遠不止開罰單，「在我看來，分享有機垃圾分類帶來的益處和積極意義的最佳方式是通過社區堆肥體驗。」麥克布萊德說，「人們把食物殘渣帶來，親眼目睹堆肥過程，他們也能看到孩子和年輕人獲得非常實用的技能。」