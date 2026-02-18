我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

為了減少甲烷排放，紐約市正在推行一項強制垃圾回收堆肥計畫，要求居民將有機垃圾和普通垃圾分開，未能做到的住宅和建築物將被處以罰款。

市清潔局說，所有住宅大樓現在都必須將食物殘渣、沾有食物的容器和庭院垃圾與普通垃圾桶分開，這些有機垃圾必須單獨裝入一隻專門的棕色垃圾桶。不遵守此項規定的罰款金額為：初犯罰款25元，三次及以上違規將被罰款300元。

這項違規罰款於2025年4月開始實施。然而，時任市長亞當斯(Eric Adams)在實施幾周後由於遭到市民強烈反彈，於是決定暫停執行這項罰款計畫。 2026年1月新市長曼達尼(Zohran Mamdani)就職後，市府很快恢復了這項罰款計畫。

這項垃圾分類計畫也稱「堆肥計畫」，旨在幫助減少當地垃圾掩埋場的甲烷氣體污染。甲烷被認為是導致全球氣溫上升的主要因素之一。另一方面，收集到的有機垃圾將被加工成富含營養的土壤，用於公園和花園，或送往處理廠轉化為可再生天然氣，這種永續資源有助於降低飛漲的能源價格。

市清潔局發言人格拉尼亞尼(Gragnani)表示，這項強制性計畫對部分市民來說可能需要一段時間才能適應。「我們知道這需要人們的行為發生重大改變，而這些改變需要時間。」

市清潔局前研究和營運主管麥克布萊德(Samantha MacBride)認為，市府啟動這項堆肥計畫並不是為了撈錢，益處可能需要一段時間才能顯現。要讓這個計畫穩固有效、長期運作，需要做的遠不止開罰單，「在我看來，分享有機垃圾分類帶來的益處和積極意義的最佳方式是通過社區堆肥體驗。」麥克布萊德說，「人們把食物殘渣帶來，親眼目睹堆肥過程，他們也能看到孩子和年輕人獲得非常實用的技能。」

世報陪您半世紀

曼達尼 亞當斯 紐約市

上一則

填補赤字 曼達尼或調升房產稅9.5% 霍楚與眾民代反彈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2026年中山醫紐約理事會年會成功舉行

2026年中山醫紐約理事會年會成功舉行
佛光山紐約道場公布馬年新春系列活動 邀民眾回寺祈福

佛光山紐約道場公布馬年新春系列活動 邀民眾回寺祈福
紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命

紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命
在紐約過春節

在紐約過春節

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉