布碌崙華人春節晚會 喜氣洋洋

記者胡聲橋╱紐約報導
第四屆紐約布碌崙華人春節聯歡晚會中的舞蹈節目。(紐約廣府人總會提供)
第四屆紐約布碌崙華人春節聯歡晚會中的舞蹈節目。(紐約廣府人總會提供)

美國紐約廣府人總會攜手美國湛江華僑聯合總會、廣州聯合總會和富臨門宴會廳，日前在布碌崙(布魯克林)班森賀主辦了第四屆紐約布碌崙華人春節聯歡晚會。這場晚會融合粵韻風華和傳統文化精粹，喜氣洋溢、年味濃厚，共吸引民代、社團領袖、各界嘉賓和演員等近400人出席。

聯歡晚會除開場的醒獅賀新春外，也邀請了紐約華社優秀的文藝團體和個人參加演出，表演獨唱、合唱、獨舞、群舞等20多個精心編排的節目，贏得在場觀眾的陣陣掌聲，其中由共同主辦單位代表、廣州聯合總會合唱團與「粵唱粵強歌手」表演的粵語歌曲大合唱「海闊天空」、「漫步人生路」和「迎春花」更引起了在場觀眾的共鳴。除了歌舞節目外，晚會還穿插安排了敬酒儀式和財神爺派紅包環節，把現場氣氛推向高潮。

中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍、僑務處副主任李德、領事章銳，州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡，以及州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧，第49選區領袖謝曉瓊等都參加了這場春節聯歡晚會。

美國紐約廣府人總會會長羅少領在致辭中向大家拜年，並向所有為晚會辛勤付出的團隊與朋友表示感謝，「正是因為有你們的支持與贊助，這場充滿粵韻年味的文化盛宴才得以在布碌崙精彩綻放」。他說，馬是勝利、活力和勇氣的象徵，代表著奮發進取、一往無前的精神。他祝大家馬年龍馬精神，一馬當先，馬到成功。

這場春節聯歡晚會的協辦單位包括廣州同學會舞蹈團、中美文藝交流會、群英舞蹈隊、馬氏宗親會、美國都斛同鄉總會、端中美東校友會、紐約台山聯誼會等。

第四屆紐約布碌崙華人春節聯歡晚會中的文藝節目。(紐約廣府人總會提供)
第四屆紐約布碌崙華人春節聯歡晚會中的文藝節目。(紐約廣府人總會提供)
第四屆紐約布碌崙華人春節聯歡晚會在班森賀舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
第四屆紐約布碌崙華人春節聯歡晚會在班森賀舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 春節 眾議員

