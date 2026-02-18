紐約曼哈頓華埠炮竹文化節 上萬民眾湧入羅斯福公園

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
美國繁榮華埠總會17日於曼哈頓華埠舉辦第28屆炮竹文化節，上萬民眾湧入羅斯福公園(SDR Park)，共慶農曆新年。(記者范航瑜／攝影)
美國繁榮華埠總會17日於曼哈頓華埠舉辦第28屆炮竹文化節，上萬民眾湧入羅斯福公園(SDR Park)，共慶農曆新年。(記者范航瑜／攝影)

美國繁榮華埠總會17日於曼哈頓華埠舉辦第28屆炮竹文化節，上萬民眾湧入羅斯福公園(SDR Park)，共慶農曆新年，其中不乏外族裔遊客。園內設有多個介紹華人文化、推廣新春禮品及提供社區服務的攤位，並安排文藝表演與嘉賓致詞助興。舞龍舞獅隊伍在鑼鼓聲中登場，與民眾近距離互動。

中午時分，主辦單位點燃巨型鞭炮，炮竹聲此起彼落，在樓宇間回響，紅色炮紙鋪滿地面，象徵驅邪迎新。年節氣氛瞬間推至高潮。舞龍舞獅穿梭人群間，鑼鼓喧天，不少民眾舉起手機記錄熱鬧場面，現場年味濃厚。

17日中午時分，美國繁榮華埠協會點燃巨型鞭炮，炮聲此起彼落，在樓宇間回響。(記者...
17日中午時分，美國繁榮華埠協會點燃巨型鞭炮，炮聲此起彼落，在樓宇間回響。(記者范航瑜／攝影)

來自布碌崙的劉女士在鞭炮聲中自拍留念。她與幾位朋友專程前來拍照打卡。「紐約之前冷了大半個月，現在終於暖和些，可以出來過年了，今年來得人感覺比去年還多，很有年味」。當天室外最高溫約華氏45度，天公作美更添節慶熱度。劉女士當天下午還前往華埠勿街(Mott St.)參與其它慶新年活動。

多位民代到場致意，包括國會議員高德曼(Daniel Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)和莊文怡等。高德曼表示，亞太裔社區一直是他與團隊關注的重點，很高興在華埠迎接農曆新年，也祝福民眾在火馬年平安興旺。州眾議員鄭永佳指出，農曆新年是全球三分之一人口共同慶祝的重要節日，感謝主辦單位長年推動傳統文化。

前州眾議員牛毓琳與前任市主計長、市長參選人蘭德(Brad Lander)。(記者...
前州眾議員牛毓琳與前任市主計長、市長參選人蘭德(Brad Lander)。(記者范航瑜／攝影)

舞龍舞獅穿梭人群間，鑼鼓喧天，不少民眾舉起手機記錄熱鬧場面，現場年味濃厚。(記者...
舞龍舞獅穿梭人群間，鑼鼓喧天，不少民眾舉起手機記錄熱鬧場面，現場年味濃厚。(記者范航瑜／攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)當天在市府舉辦預算記者會，未出席互動，但他在X社媒平台上發文祝「所有慶祝農曆新年的人新年快樂。」「上一個火馬年是1966年，那一年充滿反戰抗議與民權運動的努力，」曼達尼寫道，「願2026年的火馬年為紐約帶來人民應得的同樣大膽的變革」。

除大年初一的炮竹文化節外，華埠年度重頭戲花車大遊行將於3月1日(周日)下午1時登場。

舞龍舞獅穿梭人群間，鑼鼓喧天，不少民眾舉起手機記錄熱鬧場面，現場年味濃厚。(記者...
舞龍舞獅穿梭人群間，鑼鼓喧天，不少民眾舉起手機記錄熱鬧場面，現場年味濃厚。(記者范航瑜／攝影)

